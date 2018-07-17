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Бальзам со шквалами и градом: Украину накроет серьезная непогода

1.4тЧитать новость на украинском

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон Халина, который спровоцирует дожди и грозы почти во всех областях.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что 18 июля местами дожди переходить в ливни и будут сопровождаться шквалами, иногда даже градом.

"Южная часть сопротивляться его влиянию, поэтому на юге существенные дожди маловероятны. Температура воздуха завтра - бальзам. В течение дня +20… +26 градусов, на юге и востоке +24… +29, местами до +30 градусов", - отметила она.

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В Киеве в среду также ожидаются периодические дожди, грозы, возможно шквалистое усиление ветра и в отдельных районах даже град.

"Температура воздуха умеренная - +23… +25 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики уточнили холодный прогноз погоды в Украине.

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Темы
Погода в ОдессеПогода в КиевеПогода во ЛьвовеПогода в ЗапорожьеПогода в ХарьковеПогода в ДонецкеПогода в КарпатахПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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