Спросите себя: что вам запомнилось из вашего выпускного вечера? Быть может, то, какой подарок от вашего класса получила ваш классный руководитель? Или, листая школьный альбом, вы вспоминаете, какие блюда и напитки украшали праздничный стол? А может все-таки больше всего запомнилась та пьянящая атмосфера свободы и осознание долгожданного перехода во взрослую жизнь, символом которых всегда и был выпускной вечер, традиционно переходящий во встречу рассвета?

Хорошо бы, если бы об этом себя спросили все родители, которые сейчас готовятся к выпуску своих чад. Поскольку в стремлении выделиться на фоне других классов, в погоне за организацией самого крутого выпускного вечера некоторые родители порой пускаются во все тяжкие. И делают так, чтобы о выпускном отдельные дети вспоминали как об одном из худших дней своей жизни.

10 тысяч гривен на подарок учителю (по 500 гривен с человека). По 250 гривен - в "фонд школы". По 500 гривен с каждого ученика - "на цветы учителям". "Подарок школе" - по 100 гривен. И по 205 гривен на алкоголь для несовершеннолетних выпускников. Такой "прейскурант" в дополнение к уже оплаченному празднованию выпускного в кафе получила мама выпускницы одной из украинских школ Оксана Талько.

Резонно заметив, что некоторые позиции этого "прейскуранта" - неоправданно дорогие, некоторые - непонятные, а некоторые (вроде алкоголя для подростков) - и вовсе противозаконные, женщина платить отказалась.

И стала объектом настоящего преследования. В группе класса в Вайбере представители родительского комитета требуют от нее заплатить требуемую сумму - причем делают это в довольно грубой форме. И с молчаливого одобрения классного руководителя, которая читает истерические сообщения в группе - но никоим образом не вмешивается в происходящее.

Но хуже всего - то, что травить начали саму выпускницу. На каждой репетиции торжественной части выпускного вечера одноклассники девушки требуют от нее сдать деньги и обещают не пустить ее в кафе, где должно проходить празднование, если она на заплатит. На букеты и подарки - обещают одноклассники - пустят уже заплаченые семьей деньги за кафе.

О дикой ситуации, в которой оказалась, Оксана Талько написала в одной из Фейсбук-групп.

И, наряду с поддержкой части комментаторов, нарвалась и на обвинения: сама виновата, надо было заплатить. Некоторые коментаторы свое осуждение нарядили в одежду сочувствия: мол, неужели те злосчастные 1,5 тысячи гривен стоят испорченных нервов собственного ребенка? Некоторые же призвали вообще не ходить на выпускной и не пускать туда ребенка, а то и обратиться в полицию по поводу вымогательства и угроз.

Я не знаю, насколько поможет этой семье заявление в полицию - и поможет ли вообще. Не знаю, где в конце концов будет встречать свое первое утро взрослой жизни эта девочка и с кем она будет праздновать завершение обучения в школе. Не знаю, насколько травматичными для нее будут в будущем воспоминания об этом периоде его жизни, который должен бы быть для нее одним из самых светлых.

Но я практически уверена: никто из мамочек, донимающих Оксану Талько и натравливающих своих детей на ее дочь, даже не задумается об абсурдности и дикости ситуации, когда они портят ребенку один из самых светлых дней в ее жизни из-за того, что ее семья менее обеспечена, чем другие, а сама она не хочет пить алкоголь на собственном выпускном.

Не задумается, даже если начать тыкать их носами в эти, казалось бы, очевидные вещи.

Девочке повезло только в одном: она уходит из школы. Куда хуже - когда подобные конфликты вокруг отказа отдельных родителей платить многочисленные поборы в школах, возникают, когда до выпускного еще - жить и жить.

Я знаю о нескольких подобных случаях. И во всех этих случаях за отказ сдавать деньги, которых, согласно многочисленным разъяснениям Минобразования, в государственных школах никто не имеет права требовать, и детей, и их родителей в конце концов затравили до того, что они должны были менять класс, а то и школу.

Но это уже совсем другая история. И она не закончится до тех пор, пока мы не прекратим громко кричать о коррупции в школах и ужасных случаях травли в то время, как сами будем продолжать платить за собственное спокойствие и нормальное отношение к нашим детям.

Ну а маме, не побоявшейся открыто заявить о проблеме, о которой принято стыдливо молчать, и ее дочери, только-только вступающей во взрослую жизнь, хочется пожелать успеха. И как можно меньше идиотов на жизненном пути.