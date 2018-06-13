УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Журналист "Обозревателя"Все статьи автора

"Купите алкоголя вашему ребенку!"

670Читать новость на украинском

Спросите себя: что вам запомнилось из вашего выпускного вечера? Быть может, то, какой подарок от вашего класса получила ваш классный руководитель? Или, листая школьный альбом, вы вспоминаете, какие блюда и напитки украшали праздничный стол? А может все-таки больше всего запомнилась та пьянящая атмосфера свободы и осознание долгожданного перехода во взрослую жизнь, символом которых всегда и был выпускной вечер, традиционно переходящий во встречу рассвета?

Хорошо бы, если бы об этом себя спросили все родители, которые сейчас готовятся к выпуску своих чад. Поскольку в стремлении выделиться на фоне других классов, в погоне за организацией самого крутого выпускного вечера некоторые родители порой пускаются во все тяжкие. И делают так, чтобы о выпускном отдельные дети вспоминали как об одном из худших дней своей жизни.

10 тысяч гривен на подарок учителю (по 500 гривен с человека). По 250 гривен - в "фонд школы". По 500 гривен с каждого ученика - "на цветы учителям". "Подарок школе" - по 100 гривен. И по 205 гривен на алкоголь для несовершеннолетних выпускников. Такой "прейскурант" в дополнение к уже оплаченному празднованию выпускного в кафе получила мама выпускницы одной из украинских школ Оксана Талько.

Резонно заметив, что некоторые позиции этого "прейскуранта" - неоправданно дорогие, некоторые - непонятные, а некоторые (вроде алкоголя для подростков) - и вовсе противозаконные, женщина платить отказалась.

И стала объектом настоящего преследования. В группе класса в Вайбере представители родительского комитета требуют от нее заплатить требуемую сумму - причем делают это в довольно грубой форме. И с молчаливого одобрения классного руководителя, которая читает истерические сообщения в группе - но никоим образом не вмешивается в происходящее.

Но хуже всего - то, что травить начали саму выпускницу. На каждой репетиции торжественной части выпускного вечера одноклассники девушки требуют от нее сдать деньги и обещают не пустить ее в кафе, где должно проходить празднование, если она на заплатит. На букеты и подарки - обещают одноклассники - пустят уже заплаченые семьей деньги за кафе.

О дикой ситуации, в которой оказалась, Оксана Талько написала в одной из Фейсбук-групп.

И, наряду с поддержкой части комментаторов, нарвалась и на обвинения: сама виновата, надо было заплатить. Некоторые коментаторы свое осуждение нарядили в одежду сочувствия: мол, неужели те злосчастные 1,5 тысячи гривен стоят испорченных нервов собственного ребенка? Некоторые же призвали вообще не ходить на выпускной и не пускать туда ребенка, а то и обратиться в полицию по поводу вымогательства и угроз.

Я не знаю, насколько поможет этой семье заявление в полицию - и поможет ли вообще. Не знаю, где в конце концов будет встречать свое первое утро взрослой жизни эта девочка и с кем она будет праздновать завершение обучения в школе. Не знаю, насколько травматичными для нее будут в будущем воспоминания об этом периоде его жизни, который должен бы быть для нее одним из самых светлых.

Но я практически уверена: никто из мамочек, донимающих Оксану Талько и натравливающих своих детей на ее дочь, даже не задумается об абсурдности и дикости ситуации, когда они портят ребенку один из самых светлых дней в ее жизни из-за того, что ее семья менее обеспечена, чем другие, а сама она не хочет пить алкоголь на собственном выпускном.

Не задумается, даже если начать тыкать их носами в эти, казалось бы, очевидные вещи.

Девочке повезло только в одном: она уходит из школы. Куда хуже - когда подобные конфликты вокруг отказа отдельных родителей платить многочисленные поборы в школах, возникают, когда до выпускного еще - жить и жить.

Я знаю о нескольких подобных случаях. И во всех этих случаях за отказ сдавать деньги, которых, согласно многочисленным разъяснениям Минобразования, в государственных школах никто не имеет права требовать, и детей, и их родителей в конце концов затравили до того, что они должны были менять класс, а то и школу.

Но это уже совсем другая история. И она не закончится до тех пор, пока мы не прекратим громко кричать о коррупции в школах и ужасных случаях травли в то время, как сами будем продолжать платить за собственное спокойствие и нормальное отношение к нашим детям.

Ну а маме, не побоявшейся открыто заявить о проблеме, о которой принято стыдливо молчать, и ее дочери, только-только вступающей во взрослую жизнь, хочется пожелать успеха. И как можно меньше идиотов на жизненном пути.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги