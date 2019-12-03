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3 декабря • обновлено в 23:11
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Баканов запретил Новый год в СБУ: скандальный документ высмеяли в сети

4.3т
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов запретил своим сотрудникам вместе отмечать коллективные праздники, в том числе и Новый год, чтобы "избежать дискредитации органа и из соображений личной безопасности".

С соответствующим документом, как сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов, всех ознакомили под роспись (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С целью недопущения дискредитации, а также для собственной безопасности руководителям подразделений запретить проведение праздничных мероприятий вне места постоянной дислокации. УВБ (Управлению внутренней безопасности) обеспечить контроль за выполнением этого указания. О случаях нарушения докладывать заместителям председателя СБУ", – сказано в письме.

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Баканов запретил Новый год в СБУ: документ высмеяли

Баканов запретил Новый год в СБУ: документ высмеяли

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"То есть, офицерам, которым доверено высшие государственные секреты, допуски к гостайне, руководство СБУ не доверяет вместе бухать на Новый год, а то вдруг они этим дискредитируют спецслужбу. Простите, а с какой стати, люди, которые живут и работают бок о бок, не имеют права вместе праздновать в свое свободное время?" – возмутился Бутусов.

Баканов запретил Новый год в СБУ

Баканов запретил Новый год в СБУ

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"Уважаемый Иван Баканов, приказы, которые нельзя отдавать коллективу "95-го квартала", не стоит отдавать и коллективу СБУ. Надеюсь, это позорное решение будет немедленно отменено, а всех, кто вам такую ​​чушь подсунул на подпись и согласовал, надо выбросить пинком за дверь. Ну или давайте идти до конца – запретим в СБУ не только Новый год, но и майские праздники. С этого приказа получится замечательный эстрадный номер "95-го квартала" – будет очень смешно, несомненно", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баканов признался, что является прихожанином Русской православной церкви в Украине (ранее УПЦ МП).

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Иван Баканов Юрий Бутусов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Pollak John
Pollak John
всё правильно он сделал .
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