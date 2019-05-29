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Байкеры пожаловались на жуткие дороги и обратились к украинцам

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Украинские байкеры могут впервые за 17 лет отказаться от поездки на могилу Тараса Шевченко из Черкасс в Канев из-за жуткого состояния дороги.

Об этом сообщил байкер и президент мотофестиваля "Тарасова гора" Ашот Арушанов. Он записал видеообращение в Facebook и спросил совета у украинцев, стоит ли заменить поездку к могиле Кобзаря на пробег по Черкассам, чтобы привлечь внимание властей к проблеме дорог.

"Вопрос такой, ехать ли с рассветом по правому берегу на Канев – 70 км (это меньше, чем по левому – там 100), 70 км, из которых хорошая часть — ямы и отсутствие дороги. Честно говоря, я не хочу вести по такой дороге целую колонну", — сообщил Арушанов.

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"Что нам делать, пропустить год и поехать в Черкассы – проехать по городу до конца и стать на центральной площади? Пусть нас увидят те, кто отвечает за эти дороги. Пусть это будет одним за 17 лет исключением, потому что мы не поехали впервые на могилу Кобзаря, потому что нечем ехать. Или все-таки поехать по правому берегу по этим ямам", — поинтересовался байкер.

Он показал, в каком состоянии находится дорога.

Дорога на Канев

Дорога на Канев

Скриншот

Дорога на Канев

Дорога на Канев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором показывают жуткое состояние автомобильной дороги в сторону курортного Бердянска Запорожской области.

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Место
УкраинаЧеркассы
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Ну так Гройсман ремонтирует дороги собственными руками...
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