Азовское море атаковали медузы: туристы показали жуткие видео с курортов
Курорты на Азовском море атаковали медузы.
Побережье Азовского моря после сильного шторма в очередной раз покрылось тысячами медуз, что ужасает отдыхающих.
В сети они делятся свежими видео с пляжей, на которых теперь снова невозможно нормально отдыхать (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно множество медуз, которых волнами прибило к берегу – купаться в такой морской решаются единицы.
Усеянное медузами Азовское море
Кроме того, умершими морскими обитателями усеян даже белоснежный морской песок на пляжах.
"Море" медуз на побережье Азовского моря
Туристы-авторы видео, которые приехали именно в такое время на курорты Азовского моря, от отдыха не в восторге, ведь полноценным его на море с таким количеством медуз не назовешь.
Азовское море атаковали медузы
Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте Кирилловка Азовское море у побережья заполонили медузы. Их нашествие связано с повышением солености моря, что является необратимым процессом.