Азовское море атаковали медузы: туристы показали жуткие видео с курортов

Побережье Азовского моря после сильного шторма в очередной раз покрылось тысячами медуз, что ужасает отдыхающих.

В сети они делятся свежими видео с пляжей, на которых теперь снова невозможно нормально отдыхать (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно множество медуз, которых волнами прибило к берегу – купаться в такой морской решаются единицы.

Усеянное медузами Азовское море

Кроме того, умершими морскими обитателями усеян даже белоснежный морской песок на пляжах.

"Море" медуз на побережье Азовского моря

Туристы-авторы видео, которые приехали именно в такое время на курорты Азовского моря, от отдыха не в восторге, ведь полноценным его на море с таким количеством медуз не назовешь.

Азовское море атаковали медузы

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте Кирилловка Азовское море у побережья заполонили медузы. Их нашествие связано с повышением солености моря, что является необратимым процессом.