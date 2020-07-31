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Азовское море атаковали медузы: туристы показали жуткие видео с курортов

Марина Лисничук
Общество
1,2 т.
Популярный курорт Украины атаковали медузы

Курорты на Азовском море атаковали медузы.

Побережье Азовского моря после сильного шторма в очередной раз покрылось тысячами медуз, что ужасает отдыхающих.

В сети они делятся свежими видео с пляжей, на которых теперь снова невозможно нормально отдыхать (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно множество медуз, которых волнами прибило к берегу – купаться в такой морской решаются единицы.

Усеянное медузами Азовское море

Усеянное медузами Азовское море

Кроме того, умершими морскими обитателями усеян даже белоснежный морской песок на пляжах.

"Море" медуз на побережье Азовского моря

"Море" медуз на побережье Азовского моря

Туристы-авторы видео, которые приехали именно в такое время на курорты Азовского моря, от отдыха не в восторге, ведь полноценным его на море с таким количеством медуз не назовешь.

Азовское море атаковали медузы

Азовское море атаковали медузы

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте Кирилловка Азовское море у побережья заполонили медузы. Их нашествие связано с повышением солености моря, что является необратимым процессом.

УкраинаАзовское море
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  2. Общество