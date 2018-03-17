"Аж самой страшно": синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В субботу, 17 марта, по всей территории Украины ожидаются осадки и похолодание.

"Пошла такая волна страшилок и синоптической паники, аж самой страшно. Пишут, абсолютно авторитетно, что идет повтор 23-го марта 2013 года, причем по всей Украине, прогнозируют какие гигантские сантиметры и метры снега, заметенные дороги и вместо дорог - арктические поля и на них вместо автомобилей собачьи вереницы. А все сидят по своим иглу и играют на дрымбе. Потому что очень страшно. Ведь вокруг иглу ходят белые медведи и воют волки. Такие красивые, как в рекламе водки", – написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что сама уже запуталась, является это последствием глобального похолодания или потепления.

"И что интересно, вменяемые образованные люди даже не могут допустить мысли, что на свете есть циклоны, атмосферные фронты и сейчас пока - только середина марта, среди которых бывает и снег, и метель, и похолодание. Здесь я немного помолчу", – отметила синоптик.

По словам Диденко, к Украине приближается циклон с атмосферными фронтами, поэтому будут осадки.

"Ближайшей ночью, вероятно, к сильному снегу на Севере и Западе. Днем завтра осадки ослабеют. В Центре - дождь и мокрый снег, наблюдать за температурой воздуха! На Востоке - дождь преимущественно днем, на Харьковщине с мокрым снегом. На юге, а также в окрестностях Днепра и Кропивницкого, пойдет дождь, днем ​​в Одесской, Николаевской осадки прекратятся, но вечером завтра снова начнутся", – рассказала она.

Диденко добавила, что по всей Украине будет сильный ветер.

"В Киеве ближайшей ночью - зимние процессы: снегопады, сильный ветер, метель, похолодание до -6-7 градусов. Влияние арктической воздушной массы. Днем в субботу осадки ослабеют, ветер и мороз останутся. Гололед", – уточнила синоптик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Диденко дала прогноз на выходные.