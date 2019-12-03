Авто перевернулось: ОБСЕ попала в жуткую аварию на Донбассе. Фото

Автомобиль членов СММ ОБСЕ попал в ДТП в неподконтрольной Украине Макеевке на Донбассе.
Соответствуюющие фото перевернувшегося автомобиля миссии опубликовали в Telegram-канале donetchanyn (чтобы посмотреть, доскролльте доконца).
Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла в районе Чайкинского кольца утром 3 декабря.
ОБСЕ попала в аварию на Донбассе
Пользователи отмечают, что по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Также, местные жители отмечают, что скорее всего, причиной ДТП стала скользкая дорога, так как в ОРДО выпал снег, что уже привело к заторам и авариям на дорогах.
ОБСЕ попала в аварию на Донбассе
Telegram\donetchanyn
ОБСЕ попала в аварию на Донбассе
Telegram\donetchanyn
Как писал OBOZREVATEL, в Лиманском районе Донецкой области 31 октября произошла авария с участием двух автомобилей. На месте погиб водитель со своей женой.
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