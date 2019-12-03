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3 декабря • обновлено в 12:32
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Авто перевернулось: ОБСЕ попала в жуткую аварию на Донбассе. Фото

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Автомобиль членов СММ ОБСЕ попал в ДТП в неподконтрольной Украине Макеевке на Донбассе.

Соответствуюющие фото перевернувшегося автомобиля миссии опубликовали в Telegram-канале donetchanyn (чтобы посмотреть, доскролльте доконца).

Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла в районе Чайкинского кольца утром 3 декабря.

ОБСЕ попала в аварию на Донбассе

ОБСЕ попала в аварию на Донбассе

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Пользователи отмечают, что по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Также, местные жители отмечают, что скорее всего, причиной ДТП стала скользкая дорога, так как в ОРДО выпал снег, что уже привело к заторам и авариям на дорогах.

ОБСЕ попала в аварию на Донбассе

ОБСЕ попала в аварию на Донбассе

Telegram\donetchanyn

ОБСЕ попала в аварию на Донбассе

ОБСЕ попала в аварию на Донбассе

Telegram\donetchanyn

Как писал OBOZREVATEL, в Лиманском районе Донецкой области 31 октября произошла авария с участием двух автомобилей. На месте погиб водитель со своей женой.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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