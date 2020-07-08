Авиация не тушит пожары на Луганщине из-за вероятности обстрелов сепаратистами
Авиация не тушит пожары на Луганщине. Facebook Алексея Ковалева
В Луганской области авиация не может тушить масштабные лесные пожары, которые вспыхнули 7 июля, из-за вероятности обстрелов сепаратистами.
Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, два заправленных самолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были готовы привлечь к тушению пожаров. Однако представители оккупационных властей не дают никаких гарантий безопасности.
"Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем", – сказал он.
Гайдай заявил, что дополнительно рисковать жизнью людей никто не будет. Он сообщил, что, по предварительным данным, в результате лесных пожаров сгорело 5 тысяч гектаров земли.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. Предварительношесть человек погибло и 28 госпитализированы, в том числе 17 детей.
Причиной масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области мог стать поджог.