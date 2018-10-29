Авиакатастрофа Су-27: Украина попрощалась с погибшим летчиком

В понедельник, 29 октября, состоялось прощание с полковником Вооруженных сил Украины, летчиком Иваном Петренко, который погиб во время крушения Су-27 на международных учениях "Чистое небо-2018" 16 октября.

Сначала борт доставил гроб с телом офицера из Винницы в военный городок Озерное вблизи Житомира, где пилот служил и проживал со своей супругой и дочерью на протяжении многих лет. Церемония прощания состоялась у Гарнизонного дома офицеров, сообщается на странице "UA: Житомир" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По информации UNN, почтить память погибшего авиатора пришли около полутысячи жителей военного городка.

После короткого траурного митинга самолет с гробом улетел в Умань Черкасской области — на родину Ивана Петренко. Там, по информации Исполкома Уманского городского совета, также состоялся траурный митинг у обелиска Славы, после чего летчика похоронили на кладбище "Софиевская Слободка".

Прощание с Иваном Петренко Facebook "UA: Житомир"

Прощание с Иваном Петренко Facebook "UA: Житомир"

Прощание с Иваном Петренко Facebook "UA: Житомир"

Прощание с Иваном Петренко Facebook "UA: Житомир"

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Прощание с Иваном Петренко UNN

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Петренко был летчиком первого класса и занимал должность заместителя главы Воздушного военного командования "Восток". Коллеги авиатора рассказали, что он был одним из лучших летчиков и что таких пилотов осталось 40-50 на всю Украину. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе. Последний год Петренко жил и служил в Днепре. Авиации 46-летний военный посвятил более 25 лет.