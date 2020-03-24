"Это крайняя мера": Аваков рассказал, введут ли в Украине чрезвычайное положение

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вводить чрезвычайное положение в Украине не нужно.

Его слова передает Министерство внутренних дел. По словам Авакова, для обеспечения карантина сейчас хватает и чрезвычайной ситуации.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, режим ЧС В Украине ввели чрезвычайную ситуацию еще в четырех областях: Житомирской, Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской, Львовской и в Киеве.

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