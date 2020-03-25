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25 марта • обновлено в 22:22
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Аваков призвал украинцев вернуться за два дня или остаться за границей

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Украинцам, которые еще находятся за границей, нужно либо вернуться на родину, либо остаться. Спустя два дня, 27 марта, сообщение самолетами и поездами будет остановлено.

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Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил во время общения с журналистами 25 марта, передает "Интерфакс-Украина".

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"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами", – сказал министр.

Аваков отметил, что подробности 27 марта огласит комиссия по чрезвычайным ситуациям.

При этом он добавил, что конституционные права гражданина Украины никто не отменял. "Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда", – заверил глава МВД.

По словам министра, уже прошло достаточно времени, чтобы вернуться в страну.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (закрытия авиасообщения) сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", – отметил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 27 марта прекратят любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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