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10 февраля • обновлено в 20:56
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Под угрозой закрытия? Крымскотатарский телеканал ATR остался без госфинансирования

1.1т
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Крымскотатарскому телеканалу ATR заблокировали финансирование и счета.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил журналист, заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В заявлении вещателя утверждается, что им "в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году".

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Телеканалу ATR заблокировали финансирование

Телеканалу ATR заблокировали финансирование

Atr.ua

Сказано, что в 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря – когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.

"В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство", – добавили в заявлении.

В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR –с эфирами без ведущих и гостей.

Реакция на блокировку финансирования ATR:

Под угрозой закрытия? Крымскотатарский телеканал ATR остался без госфинансирования

Скриншот

Под угрозой закрытия? Крымскотатарский телеканал ATR остался без госфинансирования

Скриншот

Журналистка Янина Соколова опубликовала пост, в котором раскритиковала это решение касательно телеканала. "Шестой год войны..." – написала она.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что блокирование произошло в связи с бюрократическими вопросами. Он добавил, что Меджлис в силу своих возможностей будет способствовать работе канала.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Atr.ua

Известно, что ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

Добавим: около шести лет назад крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и "Лидер", входящие в состав медиахолдинга ATR Ленура Ислямова, перестали вещать в Крыму из-за аннексии.

ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Телеканал стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым. Позже детский телеканал Lâle и радио Meydan также возобновили вещание.

Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.

Как писал OBOZREVATEL, недавно журналист Айдер Муждабаев сообщил, что российский политтехнолог и публицист Марат Гельман, который якобы выступает оппозиционером в РФ, поддерживает террориста и идеолога "ДНР" Захара Прилепина.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Янина Соколова Рефат Чубаров Айдер Муждабаев
Место
Украина
Теги
видео СМИ крымские татары Крым
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Миллет (крымско-тат. миллет — народ, нация) — крымско-татарский российский телеканал, вещающий в Крыму. Канал начал вещание 1 сентября 2015 года. Аналоговый сигнал покрывает территорию Крыма. С 1 апреля 2016 года начал спутниковое вещание через спутник «Ямал» и покрывает полностью территорию России, Украины, Турции и стран Центральной Азии. На «Миллете» можно увидеть передачи о жизни крымских татар, их обычаях, культуре и истории, документальные фильмы собственного производства, также узнать информацию о происходящих в республике событиях. 70 % эфира — это программы на крымско-татарском языке.[4] Вещает 24 часа в сутки. Вещание осуществляется из Симферополя. Генеральный директор — Эрвин Мусаев. Председатель общественного совета — Февзи Якубов. Так что крымским татарам есть что смотреть, не волнуйтесь!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо, Турция уже им не платит?
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Гоша Злой
Гоша Злой
что-то подсказывает мне, что они сами в состоянии финансировать себя...
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