Атмосферные фото свадьбы на Буковине накануне Второй мировой выложили в сети

Когда-то свадьба в Украине могла продолжаться неделю и даже больше, а в различных регионах имела свой особый колорит и этническую самобытность. На буковинских тоже традиционно были яркие наряды местных жителей, столы с традиционными блюдами и самогоном, танцы и пение.

В сети решили напомнить современникам, какими атмосферными были эти празднования даже накануне войны. Такие кадры опубликовали на странице в Twitter "Вторая мировая. Украинский отсчет" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Свадьба на Буковине 80 лет назад, в августе или сентябре 1940 года. Невероятное зрелище, даже на нескольких фото", – говорится в сообщении.

Свадьба на Буковине, 1940 год (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

Несмотря на нелегкую жизнь и постоянную работу, вступая в брак, даже совсем бедные сельчане стремились придерживаться традиционной свадебной церемонии. И, как свидетельствуют фото, это также была своеобразная, много разыгранная народная драма с многочисленными участниками и ритуальным смыслом, обрядово-магической насыщенностью.

Буковинская свадьба в фильме Александра Довженко (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

Молодожены и их родные подробно выполняли архаичные ритуалы, которые, закрепленные соответствующими действиями, песнями, проговариванием и танцами, и составили основу украинской народной свадьбы, в том числе и на Буковине.

Кадр из фильма "Буковина – земля украинская" (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

В то же время в пропагандистском фильме Александра Довженко и Юлии Солнцевой "Буковина – земля украинская" есть фраза о том, что осенью 1940 года было много свадеб,. Поскольку местные украинцы якобы считали, что "теперь мы знаем, что прекрасно жить будем, теперь только и жениться" .

Свадьба на Буковине (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

На отснятых кадрах среди гостей можно заметить людей в военной форме, ведь шел второй год войны.

Буковинская свадьба в годы Второй мировой войны (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

"Можно себе представить насколько эта свадьба была для советских офицеров удивительным действием... Иконы, ковры, подушки, свечи, тарелки, вышиванки, керосиновая лампа под потолком. Но круче – живые эмоции, которые не скрыть даже несмотря на присутствие офицеров и фотографа из Москвы Георгия Петрусова" – подчеркивают авторы поста в сети.

Среди гостей на свадьбе заметно людей в военной форме (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

Празднование свадьбы на Буковине (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

Веселье на буковинской свадьбе времен Второй мировой (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

В сети опубликовали фото из буковинских свадеб (Twitter Вторая мировая. Украинский отсчет)

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсети показали видео, демонстрирующее то, насколько дружно и весело когда-то в Украине всем селом строили хаты-мазанки. К тому же все это происходило всего чуть более полувека назад – в 1968 году.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!