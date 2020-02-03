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3 февраля • обновлено в 22:14
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"Из "Артека" везут автобусами!" В Крыму забили тревогу из-за страшной эпидемии: оккупанты скрывают

7.5т
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Большое количество детей, которые отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном Крыму, попали в инфекционные больницы якобы из-за вспышки пневмонии.

Свежими данными поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. "Я с неделю говорю: из "Артека" везут автобусами. По всему Крыму по больницам раскидывают", – написала она, подтвердив свои слова скринами из местного паблика.

Другие жители полуострова также забили тревогу. "Мне уже не один человек написал, что в Симферополе инфекционка переполнена больными пневмонией, в Ялте тоже. Болеют семьями. Людей досрочно выписывают. Нет мест. Много детей из "Артека". Что происходит?" – написал пользователь Илья Большедворов.

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В Крыму забили тревогу из-за страшной эпидемии

В Крыму забили тревогу из-за страшной эпидемии

"Нереально много детей в больнице. 5 дней лечат и домой. Лошадиные капельницы с антибиотиками. Взрослым та же схема", – рассказала Анна Ларкина.

"Везут автобусами!" В Крыму забили тревогу из-за эпидемии: оккупанты скрывают

Крымчанка Ольга Пигарева написала в сети, что у детей ротавирусная инфекция. "Температуру не могут сбить сутками. Из "Артека" везут автобусами. Больница забита битком!" – рассказала она.

При этом оккупационные власти о тревожной эпидемии умалчивают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму заявили, что оккупанты скрывают не только эпидемию, в том числе в "Артеке", но и первые смерти.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крым
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нигде, даже в штатовских "Крым. Реалии" НЕ НАШЁЛ подтверждение этого сообщения! Очередная брехня? Порадовать кастрюлеголовых?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Рашка жертва парадоксов. "Всероссийская здравница" по москальским традициям в всероссийский заразник превращена
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Я тоже крымчанка - внучка офицера Севстополя. У нас тут не всё так одназначна!
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