Армения нанесла несколько мощных артударов по позициям Азербайджана. Видео

Военные позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе подверглись мощным артиллерийским ударам со стороны Армении.

Соответствующее видео опубликовано 15 октября на YouTube-канале NKR DEFENSE ARMY (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что артиллерийские удары наносились по местам дислокации азербайджанских военных с максимальной точностью.

Официальной информации о точном количестве погибших и пострадавших пока нет.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

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