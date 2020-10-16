Армения нанесла несколько мощных артударов по позициям Азербайджана. Видео

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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  • Режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября

  • После этого Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах

  • В среду, 14 октября, азербайджанские военные нанесли удар по Армении

Конфликт в Нагорном Карабахе

Военные позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе подверглись мощным артиллерийским ударам со стороны Армении.

Соответствующее видео опубликовано 15 октября на YouTube-канале NKR DEFENSE ARMY (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что артиллерийские удары наносились по местам дислокации азербайджанских военных с максимальной точностью.

Официальной информации о точном количестве погибших и пострадавших пока нет.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.

  • Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.

  • До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревана "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.

  • Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.

  • Война между Арменией и Азербайджаном по непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

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