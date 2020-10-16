Армения нанесла несколько мощных артударов по позициям Азербайджана. Видео
Режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября
После этого Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах
В среду, 14 октября, азербайджанские военные нанесли удар по Армении
Военные позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе подверглись мощным артиллерийским ударам со стороны Армении.
Соответствующее видео опубликовано 15 октября на YouTube-канале NKR DEFENSE ARMY (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что артиллерийские удары наносились по местам дислокации азербайджанских военных с максимальной точностью.
Официальной информации о точном количестве погибших и пострадавших пока нет.
В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.
Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревана "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.
Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.
Война между Арменией и Азербайджаном по непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.