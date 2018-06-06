Арктический холод: в Украине резко изменится погода

В четверг, 7 июня, в Украину ворвется арктический холод, хотя осадков не предвидится.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Арктической погоды не будет, но ближайшей ночью +7… +12 градусов - это уже повод поворчать на лето. На юге будет +10… +15 градусов. Днем в четверг также воздуха будет свежо: +19… +24 градуса, только Закарпатья прогреется до +24… +27 градусов", - уточнила она.

Дожди в Украине 7 июня не ожидаются, только на Закарпатье возможны "несколько капель".

"В Киеве любители прохлады и свежести могут начинать ритуальные танцы радости - ночью +9… +11 градусов, завтра днем ​​около +20 градусов, с небольшими колебаниями. Сухо в столице", - отметила Диденко.

В дальнейшем, по ее словам в Украине потеплеет, вероятность дождя в Киеве ожидается только 9-10 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года средняя месячная температура воздуха будет составлять +18 +22, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.