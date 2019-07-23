Арабатка, помаши Крыму: в сети показали настоящие фото с пляжей полуострова

В сети показали новые фото провального туристического сезона-2019 в оккупированном Россией Крыму.
Снимки пустынных пляжей появились на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На них можно оценить "наплыв" туристов на Бакальской косе, а также в селе Курортном.
"Курортное (от Феодосии 23 км) чистый пляж, галька и песок, Карадагский заповедник, конец июля, опять же", – говорится в подписи к фото.
"Арабатка. Отдыхающие с украинской стороны, помашите тете в сторону Крыма. Ей капец как скучно одной тут", – подколола блогер.
Несезон в Крыму
RoksolanaToday&Крым25%
Несезон в Крыму
RoksolanaToday&Крым25%
Несезон в Крыму
RoksolanaToday&Крым25%
Несезон в Крыму
RoksolanaToday&Крым25%
Несезон в Крыму
RoksolanaToday&Крым25%
Несезон в Крыму
RoksolanaToday&Крым25%
Арабатка— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 23, 2019
Отдыхающие с украинской стороны,помашите тете в сторону Крыма
Ей капец как скучно одной тут pic.twitter.com/S7IUtUqY7o
Бакальская коса— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 23, 2019
тут тоже,наверное,сезон pic.twitter.com/OoHDfd2iBT
Курортное(от Феодосии 23км) чистый пляж, галька и песок,Карадагский заповедник— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 23, 2019
конец июля опять же... pic.twitter.com/miHNCCYXD2
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители высмеяли российских туристов, которые экономят буквально на всем, приезжая в отпуск.
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