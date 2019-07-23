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Арабатка, помаши Крыму: в сети показали настоящие фото с пляжей полуострова

10.5т Читать материал на украинском

В сети показали новые фото провального туристического сезона-2019 в оккупированном Россией Крыму.

Снимки пустынных пляжей появились на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На них можно оценить "наплыв" туристов на Бакальской косе, а также в селе Курортном.

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"Курортное (от Феодосии 23 км) чистый пляж, галька и песок, Карадагский заповедник, конец июля, опять же", – говорится в подписи к фото.

"Арабатка. Отдыхающие с украинской стороны, помашите тете в сторону Крыма. Ей капец как скучно одной тут", – подколола блогер.

Несезон в Крыму

Несезон в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%

Несезон в Крыму

Несезон в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%

Несезон в Крыму

Несезон в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%

Несезон в Крыму

Несезон в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%

Несезон в Крыму

Несезон в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%

Несезон в Крыму

Несезон в Крыму

RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители высмеяли российских туристов, которые экономят буквально на всем, приезжая в отпуск.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хорошо, когда на пляже народу мало, а не как в Одессе, лежбище тюленей.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Я думал свежие, а это всё те же из 72 ЦІПсО
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Горелов Сергей, Я тоже думал, что подвезли новеньких. Но тут все те же пациенты из пригожинской палаты №6, что в Ольгино. И все тот же их бред, который давно никто не читает.
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