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13 марта • обновлено в 10:16
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Антон Гура: что известно о блогере, который заявил о "целом самолете инфицированных" из Милана

24.4т
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Блогером, который сообщил якобы о целом самолете больных людей из Милана, оказался актер Антон Гура, который снимался в шоу "Квартал 95".

Также Гура был членом партии "УКРОП" и в 2014 году баллотировался в Киевсовет от этой политсилы.

Согласно архивным данным на портале по поиску актеров и биографии на сайте "УКРОПа", Антон Гура родился в Киеве 12 февраля 1982 года. В 2009 году окончил Национальный университет имени Тараса Шевченко. После окончания учебы занимался бизнесом в сфере продаж.

Антон Гура

Антон Гура

УКРОП

По его словам, Гура занимался общественной деятельностью и был волонтером во время Майдана в 2004 года и Революции Достоинства в 2014 году.

На сайте по поиску актеров указал, что по характеру он амбоверт, то есть немного экстра- и интроверт.

"Немного эмоционален, очень амбициозен. По натуре актер, хоть и не учился этому. В жизни люблю слова: "Только вперед, не оглядываясь назад". Прагматичен, реалист (высокая доля оптимизма есть во мне)", – писал Гура.

Кто такой Антон Гура, заявивший о "целом самолете инфицированных" из Милана

Скриншот

Кто такой Антон Гура, заявивший о "целом самолете инфицированных" из Милана

Скриншот

Также он указал, что снимался в сериалах на второстепенных ролях. И отдельно отметил съемки юмористической передачи "Квартала 95" "Пороблено в Украине". На своей странице в Facebook Гура публиковал фото со съемок.

Гура на съемках

Гура на съемках

Facebook Антон Гура

Антон Гура на съемках

Антон Гура на съемках

Facebook Антон Гура

Последние посты на странице Гуры посвящены теме коронавируса. Так, в посте от 6 марта он предлагал купить "современные и реально защитные маски".

"К примеру с 4 дополнительными фильтрами, которых хватит на месяц, будут стоить 100 грн. Без дополнительных фильтров, 70 грн. Обсуждаю только оптом. Еду в Китай, протестирую на себе. Сроки доставки могут быть быстрыми, авиа, если в срочном порядке, но цена будет чуть дороже", – писал он.

В посте от 10 марта он сообщал, что в Украине может быть зараженных коронавирусом "десятки тысяч".

"Читаем и делаем выводы, нас зараженных может быть уже десятки тысяч, за 3 дня в Украине появился всплеск пневмонии и повысилась смертность в разы от очаговой пневмонии", – писал Гура.

Журналист Алексей Братущак в соцсети отметил, что Гура выступал экспертом на канале "Клименко тайм", который принадлежит беглому министру Александру Клименко времен Виктора Януковича

"На днях этот чувак в качестве медицинского эксперта выходил в эфир на "Клименко тайм". Это тот Клименко, бежал из Украины и поддерживает антиукраинские силы. Это так, для понимания. Чувак тупо хайпует на разные темы", – добавил журналист.

Гура на канале "Клименко тайм"

Гура на канале "Клименко тайм"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Антон Гура рассказал, что в самолете, прибывшем из Милана в "Борисполь", много больных людей, которых особо никто не проверял на коронавирус перед посадкой в Италии.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Квартал 95 УКРОП блогер
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Журба Валентина
Журба Валентина
маски из Китая, наверно, надежней, там хотя бы знают, что надо.
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