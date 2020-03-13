Антон Гура: что известно о блогере, который заявил о "целом самолете инфицированных" из Милана

Блогером, который сообщил якобы о целом самолете больных людей из Милана, оказался актер Антон Гура, который снимался в шоу "Квартал 95".

Также Гура был членом партии "УКРОП" и в 2014 году баллотировался в Киевсовет от этой политсилы.

Согласно архивным данным на портале по поиску актеров и биографии на сайте "УКРОПа", Антон Гура родился в Киеве 12 февраля 1982 года. В 2009 году окончил Национальный университет имени Тараса Шевченко. После окончания учебы занимался бизнесом в сфере продаж.

Антон Гура УКРОП

По его словам, Гура занимался общественной деятельностью и был волонтером во время Майдана в 2004 года и Революции Достоинства в 2014 году.

На сайте по поиску актеров указал, что по характеру он амбоверт, то есть немного экстра- и интроверт.

"Немного эмоционален, очень амбициозен. По натуре актер, хоть и не учился этому. В жизни люблю слова: "Только вперед, не оглядываясь назад". Прагматичен, реалист (высокая доля оптимизма есть во мне)", – писал Гура.

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Также он указал, что снимался в сериалах на второстепенных ролях. И отдельно отметил съемки юмористической передачи "Квартала 95" "Пороблено в Украине". На своей странице в Facebook Гура публиковал фото со съемок.

Гура на съемках Facebook Антон Гура

Антон Гура на съемках Facebook Антон Гура

Последние посты на странице Гуры посвящены теме коронавируса. Так, в посте от 6 марта он предлагал купить "современные и реально защитные маски".

"К примеру с 4 дополнительными фильтрами, которых хватит на месяц, будут стоить 100 грн. Без дополнительных фильтров, 70 грн. Обсуждаю только оптом. Еду в Китай, протестирую на себе. Сроки доставки могут быть быстрыми, авиа, если в срочном порядке, но цена будет чуть дороже", – писал он.

В посте от 10 марта он сообщал, что в Украине может быть зараженных коронавирусом "десятки тысяч".

"Читаем и делаем выводы, нас зараженных может быть уже десятки тысяч, за 3 дня в Украине появился всплеск пневмонии и повысилась смертность в разы от очаговой пневмонии", – писал Гура.

Журналист Алексей Братущак в соцсети отметил, что Гура выступал экспертом на канале "Клименко тайм", который принадлежит беглому министру Александру Клименко времен Виктора Януковича

"На днях этот чувак в качестве медицинского эксперта выходил в эфир на "Клименко тайм". Это тот Клименко, бежал из Украины и поддерживает антиукраинские силы. Это так, для понимания. Чувак тупо хайпует на разные темы", – добавил журналист.

Гура на канале "Клименко тайм" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Антон Гура рассказал, что в самолете, прибывшем из Милана в "Борисполь", много больных людей, которых особо никто не проверял на коронавирус перед посадкой в Италии.

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