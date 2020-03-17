Антисептики против коронавируса могут навредить: как правильно пользоваться

Врачи рассказали, как правильно мыть руки и использовать антисептические средства в рамках профилактики заражения коронавирусом, чтобы при этом не страдала кожа рук.

Так называемым "правилом пяти" поделился в комментарии немецкому изданию Stern дерматолог, доктор медицинских наук Кристиан Раулин.

"Мытье рук в сезон коронавируса необходимо, но постоянно применять обеззараживающие продукты не стоит. Использовать антисептики имеет смысл лишь в исключительных случаях, например, после контакта с больным или когда нет возможности помыть руки", – объяснил он.

Антисептики против коронавируса: как правильно пользоваться

По словам врача, частое мытье рук иссушает кожу, лишая ее естественной жировой пленки, служащей барьером для патогенов, особенно при использовании антисептиков.

Чтобы избежать неприятных последствий, дополнительно в уходе за руками нужно применять увлажняющие средства.

"Если вы вынуждены часто прибегать к дезинфицирующим средствам, придерживайтесь „правила пяти“: один раз – продезинфицировать руки, пять раз – нанести крем", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты выяснили, что для наиболее эффективного очищения стоит обязательно использовать мыло и мыть руки не менее 30 секунд, уделяя внимание разным участкам.

ВОЗ также опубликовала рецепт антисептика в домашних условиях.

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