Как известно, сегодня Конституционный Суд Украины рассматривает обращение ряда депутатов ВР с требованием проверить на соответствие нормам конституции указа президента о досрочном роспуске Верховной Рады. Как известно, большую часть подобных обращений КС рассматривает в документальном режиме, без публичного процесса, но в этот раз все происходит именно в таком формате и в неотложном режиме. То есть, решение будет принято публично и быстро.

Сегодня началось рассмотрение обращения и оно было ознаменовано беспрецедентным событием. На заседание явился сам президент. Напомним, в КС у него имеется официальный представитель, единственной функцией которого как раз и является представление интересов президента и осуществление всех процессуальных прав и обязанностей. Именно поэтому президенты никогда не ходят в КС. Но сегодня президент лично явился в заседание, что многие расценили как попытку давления на суд.

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Он там толкнул короткую и серую речь, написанную на бумажке и которую можно было просто передать или огласить через своего представителя и отбыл в неизвестном направлении. Злые языки утверждают, что отбыл он в пункт продажи шаурмы, а скомканное заседание обусловлено тем, что ночью, в зал судебных заседаний неизвестные пытались протиснуть рояль, но тот не смог поджать ножки и не пролез в дверь. Именно поэтому речь получилась невнятной и не убедительной.

Насколько это соответствует действительности – трудно сказать, зато другой момент, произошедший только что, случился наверняка. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что лично наложил мин в здании суда. В общем, пока президент ехал в суд и выступал там, никто и ничего не наложил. Тем более, что визит его в суд был объявлен еще вчера и служба его безопасности безусловно контролировало здание всю ночь, до момента убытия зе из этого здания.

В общем, бомбист оказался очень странным и очень избирательным, ну они – вообще странный народ, так что, возможно, это просто – совпадение.

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