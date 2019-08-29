Ну что, пристегиваем ремни. Начинает работу новая, трускавецкая Верховна рада. Несколько первых замечаний от начала этого мероприятия. Жаль, мы сейчас не имеем данных о составе кортежа, на котором приехал в Раду президент, на восьми или все же на двадцати шести машинах, но опоздал он всего на десять с небольшим минут. То ли пробки одолели от Банковой до Груши, то ли надо было "попудрить носик", перед выходом на публику, но и Путин тоже не сразу на два часа стал опаздывать. Опыт – дело наживное. Но в любом случае, зашел в Раду он не так, как он это делал в своем фильме (фото сверху), а налегке.

Самые первые впечатления. Слава богу, кто-то таки догадался включить Гимн Украины и что удивительно, все депутаты встали, но не все поняли, по какому поводу, поскольку отдельный пациент скрестил руки за спиной, как это делает подсудимый по команде "Встать, суд идет". Те же, что встали, в большинстве своем пели или делали вид, что пели слова Гимна, приложив руку к сердцу. Хотя, отдельные пациенты не смогли ее приложить, поскольку в это время делали то ли селфи, то ли запиливали видос для Ютуба.

В качестве приглашенных гостей присутствовали четыре президента, кроме беглого. Из них, Ющенко и Порошенко пели Гимн как то положено, с приложенной к сердцу рукой, а Кравчук и Кучма просто поднялись и удивленно рассматривали окружающую публику с видом, что они не совсем понимают, что это за корпоратив, а этот шансон они слышат в первый раз. Поэтому даже для виду не шамкали ртом и не сунули руку хоть за пазуху.

Со стороны казалось, что они или размышляют о странных путях движения деменции, либо внимательно прислушивались к тому, как из них сыплется песок. Глядя на этот унылый и пожмаканый дуэт, почему-то вспомнились слова из песни "Машины времени":

"Был там и я, и на толпу глазея,

С болью в душе, понял я мысль одну.

Чтобы не стать, эдаким вот музеем,

В нужный момент, лучше пойти ко дну".

В общем, уже не раз было замечено, что на собеседование с апостолом Павлом, по разным причинам, но безусловно – рано, уходят лучшие, а вот "некондиция" выживает из ума десятилетиями, показывая все пятьдесят оттенков старческого слабоумия. Взирая на ложу, на ум приходит еще один деятель от церкви, которому уже давно ставят прогулы на берегу Стикса, а Харон просто устал смотреть на часы, а он тем временем, все подкидывает и подкидывает темы для диссертаций врачам Павловской больницы.

По горящим глазам депутатов видно, что им тут все нравится, и может быть один вопрос, на который они пока силятся найти ответ, омрачает это торжественное мероприятие – когда же будет перерыв на "попить Нафтусю"?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!