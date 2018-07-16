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Аномальный ливень затопил Тернополь: опубликованы фото и видео

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Аномальный ливень затопил улицы Тернополя 16 июля, из-за чего жители города не могли свободно передвигаться.

"Реки во время ливня на некоторых улицах текли такие, что жители не могли не то, что пройти, а еле и автомобилем проехать. Затопило даже те улицы, на которых раньше не задерживалась вода", – сообщает местный портал 0352.ua. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Вода также разлилась на Центральном стадионе, где стекала, будто водопад, по лестнице.

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Место
УкраинаТернополь
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