Аномальный ливень затопил Тернополь: опубликованы фото и видео

Аномальный ливень затопил улицы Тернополя 16 июля, из-за чего жители города не могли свободно передвигаться.

"Реки во время ливня на некоторых улицах текли такие, что жители не могли не то, что пройти, а еле и автомобилем проехать. Затопило даже те улицы, на которых раньше не задерживалась вода", – сообщает местный портал 0352.ua. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Вода также разлилась на Центральном стадионе, где стекала, будто водопад, по лестнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне десятки улиц в Черновцах оказались затопленными из-за сильного дождя с градом.