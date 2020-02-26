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27 февраля • обновлено в 01:54
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Крым аннексирован уже шесть лет: как Россия оккупировала украинский полуостров

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Кульминацией аннексии Крыма Российской Федерацией был захват парламента автономной республики ранним утром 27 февраля 2014 года. Именно тогда на полуострове в открытую начали действовать "зеленые человечки".

Крым оккупирован Россией уже шесть лет. Как Кремль проводил операцию по "отжатию" украинского полуострова и почему 27 февраля называют "Днем террориста" – в материале OBOZREVATEL.

"Зеленые человечки" против украинских военнослужащих

"Зеленые человечки" против украинских военнослужащих

"Зеленые человечки" в Крыму

Операция по захвату Крыма началась 20 февраля 2014 года. Именно тогда на территорию полуострова начали скрытно прибывать так называемые "зеленые человечки" – вооруженные бойцы российских спецподразделений без опознавательных знаков.

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23 февраля на масштабном пророссийском митинге в Севастополе провозгласили главой города россиянина Алексея Чалого и заявили, что не будут платить налоги в Киев. Вскоре после этого на въездах в Севастополь появились блокпосты российских войск.

25 февраля сепаратистскую акцию протеста устроили в Симферополе, но уже на следующий день свой митинг под Советом АРК собрали крымские татары и сторонники единой Украины. Тогда им удалось вытеснить и разогнать сепаратистов и специально подготовленную российскую массовку. Митинг "Крым – это Украина" фактически вынудил Кремль отказаться от попыток сохранить видимость законности аннексии Крыма и перейти к прямому силовому сценарию.

Захват Совета Крыма 27 февраля

Ранним утром 27 февраля тяжеловооруженные российские спецназовцы без знаков различия, скрывая лица, захватили здания Совета АРК и Совета министров Крыма, вывесив над ними российские флаги. Снаружи здания были окружены "титушками", автомобильное движение по улицам в правительственном районе Симферополя было ограничено. По школам города прошло распоряжение не начинать занятия.

Российские военные охраняют захваченные правительственные здания в Крыму

Российские военные охраняют захваченные правительственные здания в Крыму

Российские военные охраняют захваченные правительственные здания в Крыму

Российские военные охраняют захваченные правительственные здания в Крыму

Голосование под прицелом

На внеочередную сессию парламента автономной республики крымских депутатов фактически согнали силой. В присутствии вооруженных российских военных, под дулами автоматов парламентарии были вынуждены проголосовать за проведение незаконного псевдореферендума в АР Крым.

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61 голосом из 64 было принято решение назначить "волеизъявление" на 25 мая. Впрочем, потом дату дважды переносили – на 30 марта, а в итоге на 16 марта. На "референдуме" должны были задать вопрос: "Автономная Республика Крым обладает государственной самостоятельностью и входит в состав Украины на основании договоров и соглашений (да или нет)".

Аннексия Крыма

С 28 февраля в Крыму началось массовое блокирование украинских военных частей, кораблей и ключевых объектов. Был захвачен аэропорт в Севастополе, установлены блокпосты на Перекопе и Чонгаре, несколько военных городков были взяты штурмом.

Блокирование украинских военных частей в Крыму

Блокирование украинских военных частей в Крыму

Понимая, что картинку законности для событий в Крыму получить не удалось, Кремль попытался использовать запасной план. 1 марта 2014 года самопровозглашенный "глава Совета Министров Крыма" Сергей Аксенов обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой обеспечить "порядок и законность на территории полуострова". А 3 марта на заседании Совета безопасности ООН российский постпред Виталий Чуркин продемонстрировал копию обращения Виктора Януковича к Путину, где экс-президент Украины просил "использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины".

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Владимир Путин, получив одобрение Совета Федерации на ввод войск, 1 марта отдал приказ об открытой и полномасштабной военной аннексии. "Зеленые человечки" начали массово захватывать объекты инфраструктуры, брать под контроль автомагистрали, порты и аэропорты, массово блокировать украинские военные части.

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Это продолжалось вплоть до 19-24 марта, после чего все украинские военные части на территории полуострова были захвачены или сдались. 25 марта был захвачен последний корабль ВМС Украины в Крыму – тральщик "Черкассы", заблокированный на озере Донузлав.

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16 марта 2014 года был проведен печально известный псевдореферендум. При этом еще до начала голосования самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов уже отчитался о результатах "голосования" на своей странице в Twitter.

Карикатура на "законность" псевдореферендума

Карикатура на "законность" псевдореферендума

В целом так называемое "волеизъявление" было проведено с огромным количеством различных нарушений. Возможность "поставить галочку" была предоставлена всем желающим, включая иностранцев и специально привезенных из России людей. Согласно "официальным" результатам псевдореферендума, за "присоединение Крыма к России" якобы проголосовало 96,77% его участников. При этом явка, например, в Севастополе составила 123%.

"Зеленые человечки" в Крыму

"Зеленые человечки" в Крыму

18 марта 2014 года, в 16:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, в Москве, Президент России Владимир Путин, "премьер-министр" самопровозглашенной "Республики Крым" Сергей Аксенов, председатель новосозданного "Государственного Совета" самопровозглашенной "Республики Крым" Владимир Константинов и представитель сепаратистского руководства Севастополя Алексей Чалый подписали так называемый "Договор о принятии Крыма в состав России".

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"День террориста"

В 2015 году в России был установлен государственный праздник – "День сил специальных операций". Датой для этого праздника было выбрано 27 февраля – день начала аннексии Крыма. Поэтому в России этот праздник называют "День вежливых людей", а в Украине и мире именуют "Днем террориста и оккупанта".

Аннексия Крыма: карикатура

Аннексия Крыма: карикатура

Согласно информации, озвученной военным прокурором Украины Русланом Кравченко, прямую ответственность за участие в аннексии украинского полуострова несут:

  • 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ РФ;

  • 45-я отдельный гвардейский полк специального назначения ВДВ РФ (в/ч 28 337);

  • 18-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ;

  • 58-я армия Южного военного округа ВС РФ;

  • 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ РФ (в/ч 65 451);

  • 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ РФ;

  • 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил РФ (в/ч 980 600);

Кроме них в аннексии Крыма принимали участие многочисленные наемники, бывшие бойцы украинского милицейского спецназа "Беркут", сотрудники ГРУ и ФСБ.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Дне крымского сопротивления российской оккупации – эта дата напоминает о том, как крымчане помешали России создать картинку законности аннексии.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Темы
Аннексия Крыма Нарушение прав человека в Крыму Референдум в Крыму Штурмы воинских частей и кораблей в Крыму Российская военная угроза
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма война
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
День разборности Украины.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
че за сброд с палками на корыте ржавом мычит?))
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Junio Van
Junio Van
и шаровары полные лaйнa ... ))
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