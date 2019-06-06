В Минском процессе Ирину Геращенко заменит Валерия Лутковская.
Валерия Лутковская
Українська правда
Лутковская, которая была при президенте Януковиче была омбудсменом по правам человека, и которая не видела нарушений этих самых прав человека со стороны "Беркута" на Майдане.
Да уж, "нові обличчя"- ничего не скажешь.
73%, ви зробили це разом. Повернули в Україну увесь політичний непотріб.
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