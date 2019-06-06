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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Українці повернули політичний непотріб часів Януковича

2.5т

В Минском процессе Ирину Геращенко заменит Валерия Лутковская.

Валерия Лутковская

Валерия Лутковская

Українська правда

Лутковская, которая была при президенте Януковиче была омбудсменом по правам человека, и которая не видела нарушений этих самых прав человека со стороны "Беркута" на Майдане.

Да уж, "нові обличчя"- ничего не скажешь.

73%, ви зробили це разом. Повернули в Україну увесь політичний непотріб.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Персоны
Ирина ГеращенкоВалерия Лутковская
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в Украине
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Разве только лутковскую? Всплыл весь мусор!
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2
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nic nic_
nic nic_
Грустно,но урок.Когда я говорю,что тем ,чем стучали по клавишам,теперь стучат Вам по лбу,знакомые т.н. избиратели огрызаются,но довольно мрачно.
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