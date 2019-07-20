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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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День тишины: двое убитых, трое раненых

1.1т

Оккупанты нарушили "тишину" 26 раз: двое украинских бойцов погибли, трое травмированы.

За прошедшие сутки вооружённые формирования Российской Федерации и её наёмники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз с применением запрещённого Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, миномётов калибра 120 и 82 мм.

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Вот так мы и подошли ко дню тишины. Он "просто прекратил стрелять"...

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Место
Украина
Теги
Россия Россия - страна-агрессор Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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