Оккупанты нарушили "тишину" 26 раз: двое украинских бойцов погибли, трое травмированы.
За прошедшие сутки вооружённые формирования Российской Федерации и её наёмники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз с применением запрещённого Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, миномётов калибра 120 и 82 мм.
Вот так мы и подошли ко дню тишины. Он "просто прекратил стрелять"...
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.