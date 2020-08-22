В Киеве простились с тестем Порошенко. Фото с церемонии

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всех, кто пришел проститься с его тестем Анатолием Переведенцевым.

Об этом политик написал на своей странице в Twitter. Церемония состоялась в Киеве 22 августа.

Глава "ЕС" подчеркнул, что отец Марины Порошенко был достойным гражданином Украины и примером для окружающих. Порошенко также показал фото из церемонии.

Прощание с Анатолием Переведенцевым. Twitter / Петр Порошенко

"Символично, что прощание состоялось в Национальном музее медицины Украины, становлению и развитию которого он способствовал", – написал Порошенко.

Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Был заместителем министра здравоохранения УССР, а в 1985-1988 гг. занимал должность советника посла СССР в Монголии.

Фото из церемонии прощания. Twitter / Петр Порошенко

Церемония состоялась в Национальном музее медицины. Twitter / Петр Порошенко

Скриншот

Марина Порошенко с отцом. Facebook / Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Отец Марины Порошенко, жены пятого президента Украины Петра Порошенко, Анатолий Переведенцев скончался 20 августа на 88 году жизни.

Ранее, 16 июня, умер отец Петра Порошенко Алексей. Ему было 84 года.

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