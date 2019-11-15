"Алиса в стране чудес!" Нардепа от "Слуги народа" засекли в странной позе в Раде

Народного депутата от партии "Слуга народа" и знаменитого борца Жана Беленюка снова поймали на камеру за странным занятием в Верховной Раде.
Он разговаривал по телефону в кулуарах Рады, при этом сидел на корточках в углу, будто провинившийся ребенок. Соответствующее фото 15 ноября опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.
"Жан Венсанович в работе", – подписал он снимок.
Жан Беленюк
Facebook/Ян Доброносов
Пользователи бурно отреагировали на новое фото олимпийца в Раде. Они рассуждали, что же заставило Беленюка "спрятаться" от коллег. А также подчеркнули, что их смущает высота двери, возле которой присел нардеп.
"Заберите меня отсюда, они страшные люди!", "Довели "слуг", "Это он так установки фракции слушает или увлекся скандалом с фото переписки Яременко?", "Алиса в стране чудес", "Занято? Скрывается? Фотомоменты на полет фантазий к названию кадра. Супер!", "Так вот кто скрывается за ником "Темный рыцарь"!","Это что, дверь Зеленского?", "Только меня смущает размер двери? В нее, не наклоняясь, только ЮВТ и ху*ло пройдут", "Закладку ищет", "А что за крошечная дверь?", "Попутная тренировка – приседает", "Президент всех вызвал в кабинет 02?", "В такую дверь разве президент и пролезет", "О чем и речь. Чтобы другие на коленях", "Малого загнали в угол", – посмеялись украинцы в комментариях под постом фотографа.
Скриншот
Facebook/Ян Доброносов
Скриншот
Facebook/Ян Доброносов
Скриншот
Facebook/Ян Доброносов
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый борец Жан Беленюк, который попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа", признался, что поплатился за "насилие" над собой, когда заснул на одном из заседаний.
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