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Алена Балаба
Алена Балаба
Руководитель Одесского Кризисного Медиа ЦентраВсе статьи автора

Три роки у пеклі. Просто пам’ятайте про це!

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З початку війни в Україні американський актор Джонні Депп знявся у 11 фільмах, створив новий музикальний гурт, одружився та розлучився з новою дівчиною, програв їй у судах 7 мільйонів доларів, та виступив у "Voice Project" з вимогою звільнити українського політв'язня у Росії Олега Сенцова.

З початку війни в Україні український режисер, сценарист і письменник Олег Сенцов отримав від окупаційної влади Криму 20 років колонії суворого режиму, його тримали у підвалах колишнього СБУ у Сімферополі, де катували та душили, а потім відвезли у Лефортово, де зараз знаходяться наші військовополонені моряки.

Три роки у пеклі. Просто пам’ятайте про це!

Влітку 2015 року Військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова, та його було відправлено етапом до Якутії, а потім у Ямало-Ненецький округ - у колонію Лабитнанги.

Український режисер досі за ґратами, не дивлячись на те, що весь цивілізований світ неодноразово виступав за його звільнення та понад 1000 інших світових кінодіячів та письменників підписували різні звернення та вимоги звільнити Сенцова та інших українських політв'язнів.

З 14 травня по 6 жовтня 2018 року Сенцов голодував за звільнення українських політв'язнів.

З моменту акції Джонні Деппа "Voice Project" пройшло майже три роки. Сенцов як і раніше у в'язниці - як і інші 64 українські політв'язня та 24 українських військовополонених моряка, а також полонені у в'язницях Донецьку та Луганську.

Просто пам'ятайте про це.

#freeSentsov

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Автор
Алена БалабаАлена Балаба
Темы
Дело Олега СенцоваРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Джонни ДеппОлег Сенцов
Теги
военнопленныепленные моряки
Источник
Источник:Facebook Олени Балаби
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ivanov koly
ivanov koly
россия-страна поддерживающая терроризм.террористам нужны заложники
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ivanov koly
ivanov koly
россия-страна поддерживающая терроризм. террористам нужны заложники
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Smoken Will
Smoken Will
Шизанутая жыдовка Балаболка сравнивает тупоголового уебана Ссунцова с Джони Депом?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Smoken Will,то ты Пушненка,то Авакян,сейчас -- Смокчущий Виля.Это твоя настоящая кличка?Или всё-таки ты Шариков?
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