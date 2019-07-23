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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат Все статьи автора

Иван Сирко – запорожский кошевой атаман, который не проиграл ни одной битвы

10.6т

Иван Сирко провел 65 битв, и все их выиграл. Президент Шарль де Голль, во время официального визита в СССР и приезда в Украину в 1966 г., потребовал внесения изменения в программу пребывания, с тем, чтобы поехать на могилу И. Сирко и поклониться национальному герою Франции, который освободил неприступную крепость Дюнкерк, где даже мушкетеры короля – герои произведения Дюма были бессильными.

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Иван Сирко родился в 1605 г. в семье шляхтича (Винничина). Был Кальницким и Харьковским полковником, двенадцать раз избирался кошевым атаманом Войска Запорожского низового. Во время Тридцатилетней войны (1618-48 гг.) принимал участие с поляками на стороне Франции. Известно, что по договоренности с французским послом в Варшаве графом де Бреши и заключенным соглашением в предместье Парижа Фонтенбло, в 1646 г. запорожские казаки во главе с Б. Хмельницким и И.Сирко приняли активное участи в освобождении части французской территории от испанцев. Париж заплатил каждому казаку по 12 талеров, а сотникам и полковникам по 120 драгоценных монет. 2600 казаков из которых 800 были конными, взяли активное участие в военной кампании.

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Многие годы испанцы удерживали на побережье как неприступную крепость Дюнкерк. Казакам удалось ее освободить за три дня. Тысяча казаков во главе с И. Сирко пошла к французам на корабли, а остальные 1600 под руководством Б.Хмельницкого оставались с французской армией, осаждая крепость с суши. Французские корабли неожиданно наткнулись на вдвое превосходящую испанскую эскадру. Вместо того чтобы сдаться, И Сирко в последний момент дает команду атаковать приблизившиеся испанские корабли, взяв их на абордаж. Так он захватил три судна вместе с адмиралом, который знал все проходы в крепость Дюнкерк. Новый казацкий экипаж на захваченных суднах, используя опыт захвата в Крыму турецкой Кафы, под прикрытием ночи врывается в осажденную крепость. А в это время с суши подошли казаки во главе с Б.Хмельницким.

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Молниеносная атака закончилась быстро и бескровно. Ключи от неприступной крепости были переданы французам. После этого Б.Хмельницкий с частью казаков возвращается в Украину, а И. Сирко помогает французам и дальше громить неприятеля. Следующим был захват порта-крепости Кале. Французские гвардейцы, раздраженные удалью запорожцев, попрекнули И. Сирка, что казаки, мол, воюют за деньги, тогда как они за честь и славу. Последовал мгновенный ответ атамана : "Каждый воюет за то, чего ему не хватает".

В 1654 г., когда в Переяславе после общей казацкой Рады заключался договор с Московским царством о союзнических отношениях, полковники И. Сирко, И. Богун наотрез отказались подписывать это соглашение и давать присягу на верность Москве, считая, что условия документа не совсем отвечают интересам казаков. Иван Сирко, не воспринимая политику сближения с Москвой уезжает на Запорожскую Сечь и там остается для охраны южных рубежей Казацкой державы от нападения турок и татар. Он 12 раз избирался кошевым атаманом. И. Сирко был также противником линии сближения с Речью Посполитой, которую отстаивали гетманы И.Выговский и П.Тетеря. Он четко отстаивал проукраинскую линию поведения.

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В 1672 г. И. Сирко претендендовал на гетманскую булаву, что не понравилось Кремлю, который рассчитывал на своего ставленника. Чтобы убрать с пути популярного среди казачества атамана, его арестовывают московиты во время ведения переговоров и отправляют в ссылку в Тобольск. Но уже в следующем году турки вместе с татарами готовят большой поход в Украину. Москва готовится к тяжелым боям вместе с казаками, которые отказывались воевать без руководства И. Сирко, который имел огромный опыт борьбы с османами и крымчаками. Кремль соглашается, потребовав от кошевого атамана принести присягу московскому царю, и не прогадал. Опытный кошевой сразу же смог организовать молниеносные нападения на причерноморские турецкие порты в 1675 г. В ответ турки посылают ультиматум султана. Вот тогда и готовится ставшим историческим ответ-письмо запорожцев турецкому султану, подписанное И. Сирко, что так образно нарисовал художник И.Репин.

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В 1677 г. благодаря военному таланту И. Сирко турецкая стотысячная армия была остановлена под Чигирином. Через два года турки снова приходят под Чигирин уже с двухсоттысячной армией – и опять безуспешно. После своего последнего похода против ордынцев в 1680 г. И. Сирко узнает, что всю его семью вырезали на родовом хуторе. Это известие буквально раздавило кошевого, который умирает через несколько недель. Его с почестями хоронят на Чертомлыцкой Сечи. В 1967 г. в связи со строительством ГЕС и создания искусственного Каховского водохранилища посмертные остатки И. Сирко переносятся, чтобы избежать затопления. Второе перезахоронение было 23 августа 2000 г. Выдающемуся казацкому атаману было открыто в Украине много памятников и мемориальных досок (Никополь, Харьков и т.д.).

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Об И. Сирко отзывались как о человеке уникальных военных дарований. Он отличался великодушием и редким бескорыстием – практически никогда не брал военной добычи. Был непьющим, что большая редкость для казака, и победил во всех своих 65 битвах. Турки его называли урус-шайтан, татарские женщины его образом пугали детей. Фельдмаршал М.Кутузов вынес мощи легендарного казацкого кошевого перед российской армией для вдохновения перед решающей битвой под Бородино в 1812 году. Во время официального визита Президент Франции обратился с просьбой посетить место захоронения И. Сирко на Чертомлыцкой Сечи. Шарль де Голль попросил остановить машины за километр до могилы выдающегося украинского полководца – национального героя Франции и пешком вместе с женой шел до места захоронения И. Сирко в знак уважения его заслуг перед французским народом.

Фигура Ивана Сирко стоит в одном ряду самых выдающихся военачальников всех времен и народов.

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Александр Левченко Александр Левченко
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Украина
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Макарский Александр , ты ещё больший профан чем казался , Малороссию придумали в восемнадцатом веке , Сирко жил на столетие раньше .
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Макарский Александр
Макарский Александр
Volovik Oleg, а Украину и украинцев придумали тварищи Ленин,Сталин и Каганович. А твой Сирко служил русскому царю,значит звался русским. Эх ты, лучше назовись шумером,древнее их точно никого нет
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Макарский Александр , сразу видно какой ты профан в истории . Сирко прославился во Франции в 1645году , царём на Запорожской Сечи ещё и не пахло , в 1654 году полковник Иван Сирко не подписал Переяславские статьи , так что вашему царю он не хотел служить , за что и был сослан в Тобольск , Сирко верный сын Украины и служил Украине .
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Макарский Александр
Макарский Александр
Volovik Oleg, всё дело в том,мой друг,что в то время, Украину и национальность украинец еще не придумали и поэтому И.Сирко называл себя,в лучшем случае, малоросом. Так что учи историю,тильки не по свидомым учебникам
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Макарский Александр
Макарский Александр
Мужественный русский воин,верный слуга русского царя и настоящий патриот России!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Manfred Anry, похрюкай еще про Украину-Шумерию
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Макарский Александр
Макарский Александр
Джонсон Саймон Ф., твои познания в истории на уровне польского толчка,который ты моешь. Почитай все титулы Московского царя,ошибка природы
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