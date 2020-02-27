В среду, 26 февраля, в госпитале Киева в результате тяжелого заболевания скончался полковник Национальной Гвардии, бывший командир Криворожской бригады Александр Голяков.

Об утрате сообщил в Facebook бывший первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"От тяжелой болезни умер мой боевой друг – полковник Национальной гвардии Украины Александр Голяков, который был доставлен вертолетом в госпиталь с востока нашей страны. Вместе с ним мы прошагали тяжелые годы войны. Именно он учил меня военный деле, потому что он имел опыт афганской войны и вообще большой военный опыт", – написал он.

Умер Александр Голяков krnews.ua

Соболезнования принесли и на странице Центрального территориального управления Нацгвардии в Facebook. Как стало известно, за несколько недель до трагедии, во время выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в тяжелом состоянии Александра Леонидовича госпитализировали в Харьков, а оттуда – в одно из медицинских учреждений Киева. К сожалению, спасти жизнь офицера не удалось.

В Кривом Роге 28 февраля объявили днем траура. Прощание с Почетным гражданином города проведут во Дворце культуры "Мистецький" (бывший им. Артема) с 11:00. Панихида состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Соборная, 1), с 13.00.

Умер Александр Голяков Facebook Вячеслава Аброськина

Умер Александр Голяков Facebook Вячеслава Аброськина

Александр Голяков: умер полковник Нацгвардии, воевавший на Донбассе Facebook Вячеслава Аброськина

Александр Леонидович Голяков родился 3 июля 1961 года в поселке Якшанга Костромской области. В 1978 году получил полное среднее образование. В 1983 году окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище и получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием - инженер по эксплуатации радиотехнических средств и до 1989 года проходил военную службу в Туркестанском военном округе в артиллерийских подразделениях.

В течение трех лет, с 1989 по 1992 годы проходил службу в качестве военного специалист в Сирийской Арабской Республике. Вернувшись домой, продолжил службу сначала в Сухопутных войсках, а затем - в рядах Национальной гвардии Украины, пройдя военный путь от заместителя командира-начальника штаба зенитного дивизиона до командира Криворожской бригады, которую офицер возглавил в 2001 году.

В 2002 году полковник Александр Голяков закончил Национальную академию обороны Украины и в 2012-м – Национальную академию внутренних дел по специальности "Правоведение" (бакалавр).

В сентябре 2014 года офицер подписал контракт с Национальной гвардией Украины и находился на службе по настоящее время.

Умер Александр Голяков krnews.ua

Умер Александр Голяков krnews.ua

Награжден медалью "За боевые заслуги" (1988 год) и медалью "За военную службу Украине" (2004 год). В 2016-м году полковнику Голякову присвоено звание Почетного гражданина города Кривого Рога.

Умер Александр Голяков krnews.ua

С первого шага на военных территории и до последнего дня рядом с офицером всегда находилась жена, Людмила Владимировна Голякова. Пара поженилась в 1984 году и имеет двух детей, которые также выбрали военный путь – сын и дочь проходят службу в Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину потрясла трагедия с полковником Евгением Коростелевым –он скончался после ранения на Донбассе в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона рано утром, 19 ноября.

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