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27 февраля • обновлено в 15:41
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Умер полковник Нацгвардии, воевавший на Донбассе: объявлен траур

3.1т
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В среду, 26 февраля, в госпитале Киева в результате тяжелого заболевания скончался полковник Национальной Гвардии, бывший командир Криворожской бригады Александр Голяков.

Об утрате сообщил в Facebook бывший первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"От тяжелой болезни умер мой боевой друг полковник Национальной гвардии Украины Александр Голяков, который был доставлен вертолетом в госпиталь с востока нашей страны. Вместе с ним мы прошагали тяжелые годы войны. Именно он учил меня военный деле, потому что он имел опыт афганской войны и вообще большой военный опыт", – написал он.

Умер Александр Голяков

Умер Александр Голяков

krnews.ua

Соболезнования принесли и на странице Центрального территориального управления Нацгвардии в Facebook. Как стало известно, за несколько недель до трагедии, во время выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в тяжелом состоянии Александра Леонидовича госпитализировали в Харьков, а оттуда – в одно из медицинских учреждений Киева. К сожалению, спасти жизнь офицера не удалось.

В Кривом Роге 28 февраля объявили днем траура. Прощание с Почетным гражданином города проведут во Дворце культуры "Мистецький" (бывший им. Артема) с 11:00. Панихида состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Соборная, 1), с 13.00.

Умер Александр Голяков

Умер Александр Голяков

Facebook Вячеслава Аброськина

Умер Александр Голяков

Умер Александр Голяков

Facebook Вячеслава Аброськина

Александр Голяков: умер полковник Нацгвардии, воевавший на Донбассе

Александр Голяков: умер полковник Нацгвардии, воевавший на Донбассе

Facebook Вячеслава Аброськина

Александр Леонидович Голяков родился 3 июля 1961 года в поселке Якшанга Костромской области. В 1978 году получил полное среднее образование. В 1983 году окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище и получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием - инженер по эксплуатации радиотехнических средств и до 1989 года проходил военную службу в Туркестанском военном округе в артиллерийских подразделениях.

В течение трех лет, с 1989 по 1992 годы проходил службу в качестве военного специалист в Сирийской Арабской Республике. Вернувшись домой, продолжил службу сначала в Сухопутных войсках, а затем - в рядах Национальной гвардии Украины, пройдя военный путь от заместителя командира-начальника штаба зенитного дивизиона до командира Криворожской бригады, которую офицер возглавил в 2001 году.

В 2002 году полковник Александр Голяков закончил Национальную академию обороны Украины и в 2012-м – Национальную академию внутренних дел по специальности "Правоведение" (бакалавр).

В сентябре 2014 года офицер подписал контракт с Национальной гвардией Украины и находился на службе по настоящее время.

Умер Александр Голяков

Умер Александр Голяков

krnews.ua

Умер Александр Голяков

Умер Александр Голяков

krnews.ua

Награжден медалью "За боевые заслуги" (1988 год) и медалью "За военную службу Украине" (2004 год). В 2016-м году полковнику Голякову присвоено звание Почетного гражданина города Кривого Рога.

Умер Александр Голяков

Умер Александр Голяков

krnews.ua

С первого шага на военных территории и до последнего дня рядом с офицером всегда находилась жена, Людмила Владимировна Голякова. Пара поженилась в 1984 году и имеет двух детей, которые также выбрали военный путь – сын и дочь проходят службу в Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину потрясла трагедия с полковником Евгением Коростелевым –он скончался после ранения на Донбассе в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона рано утром, 19 ноября.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Национальная гвардия ООС
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Из тех русских, которые не только два два раза принимали присягу, но и еще убивали своих бывших однокурсников, одноклассников... Честно, не жаль. Предатель.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Земля стекловатой подонку-карателю. :-))))
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