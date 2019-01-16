Трансформация телесмотрения: как интернет-СМИ изменили рынок

Аудитория интернет-ресурсов расширяется и бьет рекорды в то время, как телеканалы теряют зрителей и массовое влияние.

К такому выводу пришел медиа-эксперт Андрей Колесник, который сравнивал рейтинги новостных каналов и онлайн-СМИ и опубликовал результаты в блоге на OBOZREVATEL.

Так, появление новых небольших каналов (112 канал, News One) положительно повлияло на телевизионный рынок Украины, но эффект был кратковременным.

Прежде всего, потому, что "основа программинга этих каналов – это постоянные новостные выпуски".

"В августе 2018 новости на канале 112 имели 150 000 зрителей, с началом осени показатели улучшились до 170 - 200 000 в сентябре-октябре", – отмечает эксперт.

При этом летом в News One был пик зрителей – у 170 000 зрителей.

"Даже самые рейтинговые новости на 1+1 смотрят 1.2 млн человек (1 секунду), если же взять 5 минут просмотра, то количество зрителей уменьшится до 65% (данные для аудитории 18+ (города 50 000+). Если же посмотреть на аудиторию 18-45, то они составляют не более 30% зрителей, тогда как доля этих людей, читающих новости – 60%", – приводит данные эксперт.

Люди больше не доверяют телевизору LiveJournal

"На сайте OBOZREVATEL среднее количество зрителей (а в данном случае читателей) в начале декабря колебалась между 1.2 и 1,8 млн. Количество читателей сайта на одном уровне со зрителями канала 112. Количество читателей в возрасте 18-45 – около 60% (каналы 112 и News One могут похвастаться цифрой в 15%)", – отмечает Андрей Колесник.

По мнению эксперта, именно интернет-сайты конкурируют и выигрывают борьбу у телевизора. "Новостные каналы привлекают аудиторию постарше (это 55+, пенсионеры с опытом), и каналы они смотрят в течение 30-60 минут в день... А молодежь не включает телевизор", - подытожил Андрей Колесник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2018-й год принес сайту множество побед и достижений. За это время портал посетило рекордное количество читателей - более 100 миллионов уникальных пользователей.

26 ноября 2018 OBOZREVATEL установил новый рекорд среди украинских интернет-СМИ, показав самую высокую цифру в день - 2,15 миллиона пользователей по данным Google Analytics.

13 мая 2018 OBOZREVATEL впервые вышел на 7 место в ежедневном рейтинге LiveInternet в срезе "Все страны", обойдя такие раскрученные за счет многомиллионных долларовых вливаний российские пропагандистские ресурсы. Весь год OBOZREVATEL находился в топ-20 самых популярных СМИ в русскоязычном сегменте сервиса.

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