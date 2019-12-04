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4 декабря • обновлено в 09:50
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Адвокат Небесной Сотни прекратила голодовку

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Адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская остановила свою голодовку.

Об этом юрист сообщила в Facebook, отметив, что продолжит вести дела Майдана.

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества – исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", – говорится в сообщении.

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Закревская акцентировала, что теперь необходимо требовать подписания принятого закона о перезагрузке ГБР президентом, а также указа об утверждении новой структуры ГБР с созданным новым управлением по делам Майдана и назначением и.о. Бюро.

Евгения Закревская

Евгения Закревская

5 канал

"Утверждение штатного расписания нового управления по делам Майдана. Его численность должна быть именно 100 человек, на которые увеличили принятым законом штат ГБР. Увеличили именно для расследования дел Майдана", – отметила адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследований дел Майдана.

Позже к голодовке Закревской присоединилась волонтер, парамедик батальона "Госпитальеров" Елена Герасимюк.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Евромайдан Небесная Сотня
Персона
Євгенія Закревська
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Майдан голодовка
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Хо Хол
Хо Хол
Прекратила голодовку, объяснив причину - кушать хочется.
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