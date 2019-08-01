"Адскую" жару сменит холод: синоптик изменил прогноз на август в Украине

В первой декаде августа в Украине будет наблюдаться жаркая погода, однако после 10 числа температура резко упадет.

О таком прогнозе в комментарии "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он заявил, что в начале месяца воздух в большинстве регионов прогреется до +30..+35 градусов.

Однако, на смену "адской" жаре придет прохлада. Температура начнет падать почти на всей территории страны, кроме юга, где летняя погода продержится ровно до средины месяца.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот.

После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", – заверил Горбань.

Обильных осадков в августе он не прогнозирует. "Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это будут кратковременные дожди с юга", – уточнил синоптик.

Отметим, накануне Леонид Горбань озвучил немного другой прогноз на август-2019. Тогда он заявил, что Украину в этом месяце ждет два серьезных похолодания.

Иллюстрация. Погода Gismetio

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова рассказала о погоде в Украине в сентябре.

Ранее она пояснила ситуацию с аномальной сменой климата в Украине, из-за которой лето 2019 года будет на месяц короче.

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