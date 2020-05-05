Адаптивный карантин в Украине: что это и каким регионам грозит

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но в некоторых областях после снятия ограничений может быть введен "адаптивный карантин".

Об этом на заседании правительства сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Под адаптивный карантин попадут те регионы, где будет наблюдаться высокий уровень заражения COVID-19.

"Хотим предложить критерий адаптивного карантина. У нас есть некоторые области – Черновицкая, Ивано-Франковская, где очень высокий уровень заболеваемости. Мы не можем себе позволить там открытие такое же, как и в других областях и мы считаем, что надо вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то – это будет меньше", – сказал министр.

Степанов добавил, что ситуация с COVID-19 в областях будет постоянно мониториться и в случае роста количества больных будут вводиться локальные ограничения.

Карантин в Украине

Карантин до 2020 года

По словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, адаптивный карантин могут вводить до конца 2020 года. Глава Кабмина подчеркнул, что ответственность за вспышки болезни в регионах после принятия решения об адаптивном карантине будут нести местные власти.

Для определения областей, в которых необходимо ввести ограничения, будет проведена комиссия.

"Провести Нацкомиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и принять решение в зависимости от ситуации, сложившейся по состоянию на 11 мая в трех областях-лидерах относительно ввода отдельных карантинных ограничений в регионах, где эпидситуация хуже, чем в целом по стране", – отметил Шмыгаль.

Где в Украине могут ввести "адаптивный карантин"

Со слов Шмыгаля, комиссия будет тщательно изучать ситуацию с COVID-19 в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

"У нас есть области, в которых достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Поэтому мы не можем позволить себе ослабить карантин везде одинаково", – добавил Степанов.

Добавим, главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что с конца апреля в трех областях значительно выросло количество подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 мая, но с 11 мая несколько ослабят. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!