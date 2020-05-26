АБК Днепр обеспечивает водой медиков Днепропетровщины

Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр оказывает благотворительную помощь медикам Днепра. С начала апреля в 2 больницы города, занимающихся лечением пациентов с коронавирусной болезнью, доставлено уже более 4 тонн воды. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе компании.

В АБК Днепр рассказали, что еженедельно в течение последних полутора месяцев в 21 городскую больницу Днепра и в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова отправляли партии минеральной воды "Петриковская", расфасованной в 1,5-литровые бутылки.

В общей сложности, объем переданной на безоплатной основе воды достиг 4 тонн – по 2 тонны в каждое медицинское учреждение.

И на этом в АБК Днепр останавливаться не собираются.

Сергей Иванов, генеральный директор АБК Днепр

"Мы являемся социально ответственным бизнесом. И не могли оставаться в стороне в то время, когда вся страна борется с пандемией коронавируса. Считаем своей обязанностью предоставить посильную помощь медикам, которые рискуют собой, спасая жизни другим. Именно поэтому мы начали обеспечивать водой две самые большие больницы в области – и продолжим это делать до тех пор, пока кризис не будет преодолен", - отметил генеральный директор компании Сергей Иванов.

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