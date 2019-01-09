Вот есть три кандидата. В воюющей стране. Один на фронте постоянно. Ну, работа у него такая. Верховный главнокомандующий. Да, он - обязан это делать. Но влезать в это ярмо был не обязан. Но влез. И тянет. Все четыре года. Хорошо ли, х*рово ли, быстро ли, медленно ли, прямо, с колдобинами ли - но тянет в нужную сторону.

Второй все эти четыре года плясал на корпоративах. Шутил шуточки. Делал шоу. Собирал полные залы. Снимал комедийки. Войны - как и нет. Все шуточки прибауточки, давай дальше сериальчики пилить. Про слугу народа, да.

Третья... Вообще хр*н знает чем занималась. Прорывалась через границу. Мишико-майдан все пыталась устроить. Вряд ли можно придумать лучший подарок захватчику, чем революция в сопротивляющейся стране.

И у всех троих одинаковый рейтинг!

Для меня это загадка.

Очень сложно сравнивать ж*пу с пальцем, но в данном случае людям это явно удается.

У вас у всех, братцы кандидаты, все эти четыре года были отличные шансы проявить себя. Построить реабилитационные центры. Например. Ну, как минимум. Или казармы. Или поучаствовать в оборудовании полигонов. Или топливо медикам-эвакуаторам закупить. Или, или, или.

И? Где вы были то? Ну, где был один, я вижу. А остальные два? На корпоративах плясали и про тарифный геноцид орали? Ок, Порошенко – хр*новый президент. Но я вижу, что он делает. А эти хорошие-то что сделали?

Если у каждого из этих троих и впрямь по десять процентов, то у одной пятой населения страны - полная потеря ориентиров. Как по мне, это довольно много.