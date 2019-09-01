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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
Российский оппозиционный блогер, телерадиоведущий Все статьи автора

"Можем повторить" вместо "Никогда больше"

1.3т

80 лет назад началась Вторая мировая.

Сталинский СССР был прямым соучастником этого преступления ценой больше 50 миллионов жизней - и союзником гитлеровской Германии еще почти два года после начала бойни.

Новости
Письмо милой хунте

"Можем повторить", звучащее сегодня из России, заплатившей самую большую цену за этот кошмар, - свидетельство тяжелой, рукотворной, смертельно опасной национальной амнезии.

Я бы закончил словами НИКОГДА БОЛЬШЕ, но это скорее пожелание или молитва, нежели уверенность.

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Автор
Виктор Шендерович Виктор Шендерович
Темы
Вторая мировая война российская пропаганда
Тег
война
Источник
Источник: Facebook Виктора Шендеровича
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Столько лет прошло, а матрасоёп усё зрадничает))
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