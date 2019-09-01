80 лет назад началась Вторая мировая.
Сталинский СССР был прямым соучастником этого преступления ценой больше 50 миллионов жизней - и союзником гитлеровской Германии еще почти два года после начала бойни.
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"Можем повторить", звучащее сегодня из России, заплатившей самую большую цену за этот кошмар, - свидетельство тяжелой, рукотворной, смертельно опасной национальной амнезии.
Я бы закончил словами НИКОГДА БОЛЬШЕ, но это скорее пожелание или молитва, нежели уверенность.
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