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27 декабря • обновлено в 15:53
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70 поездов против двух: в сети вспомнили Крым до оккупации

1.3т
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Жители Крыма бурно отреагировали на открытие Россией движения поездов по незаконно построенному Керченскому мосту к аннексированному ею полуострову.

Они раскритиковали такое "достижение Путина", отметив, что до оккупации в Крыму была намного лучшая ситуация с железнодорожным сообщением. На это обратили внимание в группе INжир в соцсети Facebook.

"С Крымского полуострова, после пятилетнего перерыва, начали ходить пассажирские поезда. Это событие сопровождалось большим количеством хвалебных высказываний от российских политиков и СМИ. Некоторые российские политики заявили, что это событие было мечтой всех крымчан и запуск железнодорожного сообщения с РФ улучшит жизнь жителям полуострова", – говорится в сообщении.

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До оккупации из Крыма в города России курсировало около 70 поездов

До оккупации из Крыма в города России курсировало около 70 поездов

utro.ru

Там также указали на актуальное расписание отправления поездов, и то, которое было до аннексии. В частности, до 2014 года из Крыма в разные города России курсировали 20 поездов ежедневно или по определенным дням недели, а также еще 49 дополнительных во время летнего периода. Тогда как Россия запустила только два, преподнеся событие чуть ли не до "открытия века".

В связи с этим, "абстрагируясь от политики и идеологии", авторы поста попросили крымчан рассказать, действительно имеющееся на данный момент расписание поездов из Крыма для них лучше и удобнее того, которое было к оккупации полуострова?

В комментариях пользователи сети только посмеялись над вопросом. Отреагировал на это и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Все должно оцениваться в сравнении", – подчеркнул он.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

INжир

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

INжир

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

INжир

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

INжир

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Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост поезд
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Два поезда на материковую Россию лучше чем 70 на материковую Украину.
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Oleg Petrov
Oleg Petrov
Первых космонавтов знал весь мир и встречали их как героев. Сейчас мало кто сможет назвать фамилии космонавтов на МКС и сколько их там на данный момент. Вот также и первые поезда встречали со слезами на глазах от восторга, что не смотря ни на что, построили мост и открыли по нему движения. Со временем это станет обыденным делом и количество поездов будет не меньше чем при СССР. Плюс добавятся пригородные между Краснодарским краем и Крымом
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну да 70 и 2 разницы никакой. А если серьёзно то ничего не поменяется, свет, воду, инвестиции, признание этими поездами не завезут.
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