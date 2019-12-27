70 поездов против двух: в сети вспомнили Крым до оккупации

Жители Крыма бурно отреагировали на открытие Россией движения поездов по незаконно построенному Керченскому мосту к аннексированному ею полуострову.
Они раскритиковали такое "достижение Путина", отметив, что до оккупации в Крыму была намного лучшая ситуация с железнодорожным сообщением. На это обратили внимание в группе INжир в соцсети Facebook.
"С Крымского полуострова, после пятилетнего перерыва, начали ходить пассажирские поезда. Это событие сопровождалось большим количеством хвалебных высказываний от российских политиков и СМИ. Некоторые российские политики заявили, что это событие было мечтой всех крымчан и запуск железнодорожного сообщения с РФ улучшит жизнь жителям полуострова", – говорится в сообщении.
До оккупации из Крыма в города России курсировало около 70 поездов
utro.ru
Там также указали на актуальное расписание отправления поездов, и то, которое было до аннексии. В частности, до 2014 года из Крыма в разные города России курсировали 20 поездов ежедневно или по определенным дням недели, а также еще 49 дополнительных во время летнего периода. Тогда как Россия запустила только два, преподнеся событие чуть ли не до "открытия века".
В связи с этим, "абстрагируясь от политики и идеологии", авторы поста попросили крымчан рассказать, действительно имеющееся на данный момент расписание поездов из Крыма для них лучше и удобнее того, которое было к оккупации полуострова?
В комментариях пользователи сети только посмеялись над вопросом. Отреагировал на это и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Все должно оцениваться в сравнении", – подчеркнул он.
Скриншот комментариев
INжир
Скриншот комментариев
INжир
Скриншот комментариев
INжир
Скриншот комментариев
INжир
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые курсировали из Москвы в Симферополь и обратно.
Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.
Крымчане рассказывают, что на мосту через Керченский пролив в Крыму уже появились "залатанные" участки дороги. Они опубликовали в соцсетях фотодоказательства.
23 декабря в России официально заявили о завершении строительства скандального Крымского моста, который соединяет захваченный полуостров с РФ.
В тот же день президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров.
Из Москвы в оккупированный Крым утром 25 декабря проехался первый пассажирский поезд, путь которого лежал через Керченский пролив.
Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины российскими оккупантами, запустившими железнодорожное движение по Керченскому мосту.
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