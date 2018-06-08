5000 украинцев на ЧМ-2018: Генштабу предложили, как действовать

Соучредитель и партнер общественной исследовательской платформы Quantum Future Lab Денис Семенов дал Генеральному штабу Вооруженных сил Украины несколько советов к Чемпионату мира по футболу.

"Имею лайфхак для Генштаба. В пресс-релизе объявить 5000 человек, которые из Украины поехали на чемпионат мира в мордор – такими, что находятся на действительной военной службе в Вооруженных силах Украины", – написал он на своей странице в Facebook.

Вторым пунктом Семенов предложил добавить, что командование создало из этих людей особую мотопехотную диверсионно-разведывательную бригаду.

"Указать, что указанной бригаде поставлены задачи по отработке боевых действий на территории противника. Наслаждаться наблюдением. Гибрид - есть гибрид", – резюмировал Семенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь политзаключенного Романа Сущенко предостерегла украинцев перед поездкой на ЧМ-2018.