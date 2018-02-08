День Валентина: во сколько обойдется 14 февраля украинцам

На День святого Валентина, 14 февраля, влюбленные всего мира стараются порадовать свою вторую половинку чем-то необычным. Подарки, места проведения и наряды продумываются заранее. Тематические магазины и рестораны зазывают к себе скидками и специальными предложениями, приуроченными ко Дню всех влюбленных.

Чем порадовать своих любимых, и сильно ли праздник ударит по кошелькам украинцев – в материале "Обозревателя".

Актуальными подарками в такой день остаются коробка конфет, цветы, мягкие игрушки и украшения. Но даже эти, на первый взгляд, банальные презенты, могут быть интересными и оригинальными.

Так, вы с легкостью можете заказать своей второй половинке съедобный букет. Такой подарок порадует не только девушку, но и парня. Композиция из овощей и фруктов, с бутылочкой вина по желанию, или же букет из мясных изделий с пивом или виски смогут удивить вашу половинку. Цены на такие букеты колеблются от 500 гривен и заканчиваются размером вашей фантазии, ведь продукты и алкоголь можно выбирать на любой вкус и кошелек.

Разнообразие мягких игрушек в магазинах зашкаливает. Их ценовая политика зависит от размеров и качества выбранного вами мишки, котика или зайчика. Так небольшая игрушка-сувенир будет стоить около 100 гривен, а за метрового зверька придется выложить в среднем 2-3 тысячи гривен. Однако и здесь можно соригинальничать, сходив на мастер-классы по пошиву мягких игрушек, где вы создадите игрушку своими руками и придумаете свой незабываемый дизайн. В среднем мастер-класс стоит 500 гривен за 3-4 часа.

Продажи ювелирных магазинов ко Дню святого Валентина взлетают в разы. Ведь украшение – это отличный подарок для двоих. В такой день девушки рады получить кулон в виде сердечка, серьги или кольцо. Мужчины не откажутся от запонок, зажимов для галстуков, браслетов. В такой праздничный день магазины часто устраивают скидки и акции на ювелирные украшения, и вам может повезти купить кулон или браслет в два раза дешевле.

Не стоит забывать и о Handmade: цены на него гораздо ниже, чем на драгоценные украшения, но разнообразие и оригинальность таких изделий приведет в восторг даже самых требовательных. Главное – хоть немного знать вкусы партнера.

Прекрасно, если ваша вторая половинка сладкоежка, – коробка конфет всегда будет уместным подарком. Но и в этом случае можно проявить фантазию. Например, кондитерские магазины предлагают шоколадки с нанесенным на них портретом или же картины, или любым другим изображением на ваш вкус. Также можно заказать шоколадные статуэтки, бюсты или фигуры. Стоимость такого десерта – в среднем 500-600 гривен.

Провести этот день со своей второй половинкой также можно весело и увлекательно. Интернет-магазины предлагают сертификаты для яркого и необычного времяпровождения. Вдвоем вы можете устроить катания на лошадях или полет на воздушном шаре с бутылочкой шампанского. Сходить на шоколадный мастер-класс или устроить киновечер на двоих. Устроить романтическую фотоссесию или сходить на дегустацию вин.