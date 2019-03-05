100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

Морякам ВМС Украины, которые уже 100 дней пребывают в плену России после захвата кораблей возле Керченского пролива, переданы письма со словами поддержки от сограждан.
Об этом сообщается на Twitter-странице президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что первая леди страны, Марина Порошенко, по просьбе украинских студентов встретилась с министром иностранных дел Павлом Климкиным для того, чтобы 24 военнопленных, при содействии консула Украины в РФ, получили эти послания.
"В письмах морякам — гордость за наших Героев и искренняя поддержка из Украины! Благодарен украинской молодежи за единство и настоящий патриотизм!" — написал президент в посте.
twitter.com/poroshenko
twitter.com/poroshenko
"Мы будем бороться до последнего, чтобы как можно быстрее освободить наших политзаключенных и украинских военнопленных!" — добавил он.
"Хочу, чтобы вы знали, что все ваши соотечественники считают вас примером доблести и чести", — обращается один из авторов писем к захваченным военнослужащим.
twitter.com/poroshenko
twitter.com/poroshenko
twitter.com/poroshenko
twitter.com/poroshenko
У листах морякам – гордість за наших Героїв та щира підтримка з України! Вдячний українській молоді за єдність та справжній патріотизм!— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 березня 2019 р.
Ми будемо боротися до останнього, щоб якомога швидше звільнити наших політв’язнів та українських військовополонених! pic.twitter.com/YMCkIYCOS6
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Плененные украинцы
27 ноября оккупационные власти Крыма начала избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захвачены украинские моряки признали себя военнопленными.
В России предположили, что обмен украинских моряков может произойти уже в 2019 году, однако не раньше чем президентские выборы в Украине.
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