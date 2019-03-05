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100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

1.4тЧитать материал на украинском

Морякам ВМС Украины, которые уже 100 дней пребывают в плену России после захвата кораблей возле Керченского пролива, переданы письма со словами поддержки от сограждан.

Об этом сообщается на Twitter-странице президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что первая леди страны, Марина Порошенко, по просьбе украинских студентов встретилась с министром иностранных дел Павлом Климкиным для того, чтобы 24 военнопленных, при содействии консула Украины в РФ, получили эти послания.

"В письмах морякам — гордость за наших Героев и искренняя поддержка из Украины! Благодарен украинской молодежи за единство и настоящий патриотизм!" — написал президент в посте.

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100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

twitter.com/poroshenko

100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

twitter.com/poroshenko

"Мы будем бороться до последнего, чтобы как можно быстрее освободить наших политзаключенных и украинских военнопленных!" — добавил он.

"Хочу, чтобы вы знали, что все ваши соотечественники считают вас примером доблести и чести", — обращается один из авторов писем к захваченным военнослужащим.

100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

twitter.com/poroshenko

100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

twitter.com/poroshenko

100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

twitter.com/poroshenko

100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

twitter.com/poroshenko

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Марина ПорошенкоПетр ПорошенкоПавел Климкин
Место
Украина
Теги
Керченский проливпленные морякиВМС Украиныписьма
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Kom AV
Kom AV
Я конечно не буду задавать вопрос - почему письма на украинском. Наверное потому что, украинские морские вояки только на русском читать умеют. Но почему предоставленные письма только двумя почерками написаны?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Эти "герои" так обосрались от страха, что сдались без единого выстрела.
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3
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему все письма на русском языке? Ницой с ума сейчас сошла))))))))
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