100 дней в плену России: украинцы трогательно поддержали захваченных моряков. Фото писем

Морякам ВМС Украины, которые уже 100 дней пребывают в плену России после захвата кораблей возле Керченского пролива, переданы письма со словами поддержки от сограждан.

Об этом сообщается на Twitter-странице президента Украины Петра Порошенко. Отмечается, что первая леди страны, Марина Порошенко, по просьбе украинских студентов встретилась с министром иностранных дел Павлом Климкиным для того, чтобы 24 военнопленных, при содействии консула Украины в РФ, получили эти послания.

"В письмах морякам — гордость за наших Героев и искренняя поддержка из Украины! Благодарен украинской молодежи за единство и настоящий патриотизм!" — написал президент в посте.

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

"Мы будем бороться до последнего, чтобы как можно быстрее освободить наших политзаключенных и украинских военнопленных!" — добавил он.

"Хочу, чтобы вы знали, что все ваши соотечественники считают вас примером доблести и чести", — обращается один из авторов писем к захваченным военнослужащим.

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

У листах морякам – гордість за наших Героїв та щира підтримка з України! Вдячний українській молоді за єдність та справжній патріотизм!



Ми будемо боротися до останнього, щоб якомога швидше звільнити наших політв’язнів та українських військовополонених! pic.twitter.com/YMCkIYCOS6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

Плененные украинцы

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