1 сентября: что нужно знать, отправляя ребенка в школу

В воскресенье, 1 сентября, Украина празднует День знаний. Это начало нового учебного года для школьников и студентов всей страны.
В этом году в первый класс Новой украинской школы пойдет около 430 тысяч детей. А Министерство образования предложило учителям посвятить первые уроки в День знаний ценностным ориентирам современной украинской школы.
OBOZREVATEL подготовил всю необходимую информацию о Дне знаний.
1 сентября – когда в школу
Министерство образования Украины пояснило, что в этом году школы имеют право самостоятельно выбирать как дату, так и формат празднования Дня знаний. По этой причине во многих школах первый учебный день пройдет 2 сентября. Разумеется, есть и исключения, поэтому родителям стоит уточнить дату в школе своего ребенка.
Школьная форма на 1 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский официально отменил такое понятие как "школьная форма". Однако это не значит, что ученики смогут пойти на праздник в чем угодно. В Министерстве образования объяснили, что теперь администрации учебных заведений, учителя, родители и ученики имеют право решать, в какой одежде дети будут ходить в школу.
Что нужно первокласснику 1 сентября
В каждой школе свои правила и традиции, некоторые школы сами предоставляют все необходимое, а родителям учеников других школ приходится самостоятельно покупать разнообразные учебники и дополнительные учебные материалы. Тем не менее, существует базовый набор, который понадобится каждому первокласснику Украины.
Тетради в клеточку, линейку;
Папка для тетрадей;
Обложки для учебников и тетрадей;
Альбом для рисования;
Дневник;
Набор цветного картона и цветной бумаги;
Ручки;
Подставка для книг;
Пенал;
Цветные карандаши и фломастеры;
Простые карандаши, точилка, ластик;
Краски акварельные, кисти;
Клей;
Закладки для книг;
Ножницы;
Пластилин;
Линейка, уголок.
Здоровье школьников перед 1 сентября
В этом учебном году, в Украине детей, которые не будут иметь обязательных прививок, не допустят к обучению в школах и детсадах. Для посещения школы или детсада у ребенка обязательно должны наличествовать прививки от 10 инфекционных болезней:
Гепатит В;
Туберкулез;
Корь;
Паротит;
Краснуха;
Дифтерия;
Столбняк;
Коклюш;
Полиомиелит;
Хиб-инфекция.
Следует отметить, что при этом родители, которые не желают вакцинировать своего ребенка, могут выбрать для него альтернативную форму обучения: индивидуальную или дистанционную.
Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников НУШ.
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