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1 сентября: что нужно знать, отправляя ребенка в школу

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В воскресенье, 1 сентября, Украина празднует День знаний. Это начало нового учебного года для школьников и студентов всей страны.

В этом году в первый класс Новой украинской школы пойдет около 430 тысяч детей. А Министерство образования предложило учителям посвятить первые уроки в День знаний ценностным ориентирам современной украинской школы.

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OBOZREVATEL подготовил всю необходимую информацию о Дне знаний.

1 сентября – когда в школу

Министерство образования Украины пояснило, что в этом году школы имеют право самостоятельно выбирать как дату, так и формат празднования Дня знаний. По этой причине во многих школах первый учебный день пройдет 2 сентября. Разумеется, есть и исключения, поэтому родителям стоит уточнить дату в школе своего ребенка.

1 сентября: что нужно знать, отправляя ребенка в школу

Школьная форма на 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский официально отменил такое понятие как "школьная форма". Однако это не значит, что ученики смогут пойти на праздник в чем угодно. В Министерстве образования объяснили, что теперь администрации учебных заведений, учителя, родители и ученики имеют право решать, в какой одежде дети будут ходить в школу.

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Что нужно первокласснику 1 сентября

В каждой школе свои правила и традиции, некоторые школы сами предоставляют все необходимое, а родителям учеников других школ приходится самостоятельно покупать разнообразные учебники и дополнительные учебные материалы. Тем не менее, существует базовый набор, который понадобится каждому первокласснику Украины.

  • Тетради в клеточку, линейку;

  • Папка для тетрадей;

  • Обложки для учебников и тетрадей;

  • Альбом для рисования;

  • Дневник;

  • Набор цветного картона и цветной бумаги;

  • Ручки;

  • Подставка для книг;

  • Пенал;

  • Цветные карандаши и фломастеры;

  • Простые карандаши, точилка, ластик;

  • Краски акварельные, кисти;

  • Клей;

  • Закладки для книг;

  • Ножницы;

  • Пластилин;

  • Линейка, уголок.

1 сентября: что нужно знать, отправляя ребенка в школу

Здоровье школьников перед 1 сентября

В этом учебном году, в Украине детей, которые не будут иметь обязательных прививок, не допустят к обучению в школах и детсадах. Для посещения школы или детсада у ребенка обязательно должны наличествовать прививки от 10 инфекционных болезней:

  • Гепатит В;

  • Туберкулез;

  • Корь;

  • Паротит;

  • Краснуха;

  • Дифтерия;

  • Столбняк;

  • Коклюш;

  • Полиомиелит;

  • Хиб-инфекция.

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Следует отметить, что при этом родители, которые не желают вакцинировать своего ребенка, могут выбрать для него альтернативную форму обучения: индивидуальную или дистанционную.

1 сентября: что нужно знать, отправляя ребенка в школу

Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников НУШ.

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Темы
День знаний Праздники Школа
Место
Украина
Теги
школа праздник
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Petrov Valery
Petrov Valery
Что нужно знать? Что в Украине проведена реформа школьного образования. С резким сокращением объёмов знаний по математике, физике, химии и астрономии. И введено обязательное половое воспитание так, как это понимают в Европе.
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