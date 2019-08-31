1 сентября: что нужно знать, отправляя ребенка в школу

В воскресенье, 1 сентября, Украина празднует День знаний. Это начало нового учебного года для школьников и студентов всей страны.

В этом году в первый класс Новой украинской школы пойдет около 430 тысяч детей. А Министерство образования предложило учителям посвятить первые уроки в День знаний ценностным ориентирам современной украинской школы.

OBOZREVATEL подготовил всю необходимую информацию о Дне знаний.

1 сентября – когда в школу

Министерство образования Украины пояснило, что в этом году школы имеют право самостоятельно выбирать как дату, так и формат празднования Дня знаний. По этой причине во многих школах первый учебный день пройдет 2 сентября. Разумеется, есть и исключения, поэтому родителям стоит уточнить дату в школе своего ребенка.

Школьная форма на 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский официально отменил такое понятие как "школьная форма". Однако это не значит, что ученики смогут пойти на праздник в чем угодно. В Министерстве образования объяснили, что теперь администрации учебных заведений, учителя, родители и ученики имеют право решать, в какой одежде дети будут ходить в школу.

Что нужно первокласснику 1 сентября

В каждой школе свои правила и традиции, некоторые школы сами предоставляют все необходимое, а родителям учеников других школ приходится самостоятельно покупать разнообразные учебники и дополнительные учебные материалы. Тем не менее, существует базовый набор, который понадобится каждому первокласснику Украины.

Тетради в клеточку, линейку;

Папка для тетрадей;

Обложки для учебников и тетрадей;

Альбом для рисования;

Дневник;

Набор цветного картона и цветной бумаги;

Ручки;

Подставка для книг;

Пенал;

Цветные карандаши и фломастеры;

Простые карандаши, точилка, ластик;

Краски акварельные, кисти;

Клей;

Закладки для книг;

Ножницы;

Пластилин;

Линейка, уголок.

Здоровье школьников перед 1 сентября

В этом учебном году, в Украине детей, которые не будут иметь обязательных прививок, не допустят к обучению в школах и детсадах. Для посещения школы или детсада у ребенка обязательно должны наличествовать прививки от 10 инфекционных болезней:

Гепатит В;

Туберкулез;

Корь;

Паротит;

Краснуха;

Дифтерия;

Столбняк;

Коклюш;

Полиомиелит;

Хиб-инфекция.

Следует отметить, что при этом родители, которые не желают вакцинировать своего ребенка, могут выбрать для него альтернативную форму обучения: индивидуальную или дистанционную.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников НУШ.

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