Защитник Мариуполя пограничник Роман Мещеряков открыл матч Кубка Украины по футболу

Первый полуфинальный поединок Кубка Украины прошел вчера на стадионе "Арена Львов". Игроки ФК "Шахтер" и "Черноморец" пригласили пограничника Романа Мещерякова торжественно открыть матч.

"Своим присутствием я стараюсь напомнить Украине и миру, что не все вышедшие из Азовстали защитники Мариуполя вернулись домой из вражеского плена. Мы помним о каждом! Мы ждем всех дома!", – подчеркнул Роман Мещеряков.

Кроме него, игру также посетили и другие пограничники-защитники Мариуполя, которые сейчас проходят службу во Львовском пограничном отряде. Организовал посещение матча проект Сердце Азовстали Рината Ахметова, который на постоянной основе помогает Защитникам Мариуполя и их семьям.

Напомним, Роман Мещеряков 24 февраля 2022 встретил во время патрулирования акватории Азовского моря. Во время обороны Мариуполь получил многочисленные ранения. В ночь с 14 на 15 апреля пограничники получили боевой приказ прорываться на последний рубеж обороны – завод "Азовсталь". Во время минометных обстрелов Роман потерял руку. На заводе находился в течение месяца и вышел по команде в составе Мариупольского гарнизона 17 мая 2022 года и попал в Оленевку. Домой пограничник вернулся за обменом 29 июня 2022 года. После многочисленных операций в конце 2022 Роман вернулся на службу.

"Сердце Азовстали" – проект, оказывающий помощь защитникам и защитницам Мариуполя, защищавшим город с 24.02.2022 по 20.05.2022 года. "Сердце Азовстали" является частью милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" военных.