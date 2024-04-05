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Защитник Мариуполя пограничник Роман Мещеряков открыл матч Кубка Украины по футболу

Мария Шевчук
События
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Защитник Мариуполя пограничник Роман Мещеряков открыл матч Кубка Украины по футболу

Первый полуфинальный поединок Кубка Украины прошел вчера на стадионе "Арена Львов". Игроки ФК "Шахтер" и "Черноморец" пригласили пограничника Романа Мещерякова торжественно открыть матч.

"Своим присутствием я стараюсь напомнить Украине и миру, что не все вышедшие из Азовстали защитники Мариуполя вернулись домой из вражеского плена. Мы помним о каждом! Мы ждем всех дома!", – подчеркнул Роман Мещеряков.

Защитник Мариуполя пограничник Роман Мещеряков открыл матч Кубка Украины по футболу

Кроме него, игру также посетили и другие пограничники-защитники Мариуполя, которые сейчас проходят службу во Львовском пограничном отряде. Организовал посещение матча проект Сердце Азовстали Рината Ахметова, который на постоянной основе помогает Защитникам Мариуполя и их семьям.

Защитник Мариуполя пограничник Роман Мещеряков открыл матч Кубка Украины по футболу

Напомним, Роман Мещеряков 24 февраля 2022 встретил во время патрулирования акватории Азовского моря. Во время обороны Мариуполь получил многочисленные ранения. В ночь с 14 на 15 апреля пограничники получили боевой приказ прорываться на последний рубеж обороны – завод "Азовсталь". Во время минометных обстрелов Роман потерял руку. На заводе находился в течение месяца и вышел по команде в составе Мариупольского гарнизона 17 мая 2022 года и попал в Оленевку. Домой пограничник вернулся за обменом 29 июня 2022 года. После многочисленных операций в конце 2022 Роман вернулся на службу.

"Сердце Азовстали" – проект, оказывающий помощь защитникам и защитницам Мариуполя, защищавшим город с 24.02.2022 по 20.05.2022 года. "Сердце Азовстали" является частью милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" военных.