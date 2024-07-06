'Вы рабы, чтобы вы все сдохли': в Одессе фитнес-тренер оскорбил украинских военных и поплатился. Фото и видео

В Одессе в субботу, 6 июля, местный фитнес-тренер обругал военных, обозвал рабами и пожелал им смерти. За такое пренебрежение к воинам ВСУ карма очень быстро догнала мужчину.

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После огласки ситуации неравнодушные поквитались с ним. Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул в своем Telegram-канале.

"Да мне по**й, что ты воевал, все кто там воюет до**ебы. Вы рабы. Иди дальше воюй, пока не сдохнешь. Ты для меня не человек, ты г**да. Чтобы ты сдох, чтобы вы все там сдохли", – пренебрежительно заявил фитнес-тренер военному.

"Мне было трудно досмотреть это видео до конца, адреналин и желание мести переполняют. Из видео понятно что (мужчина – Ред.) видит человека в форме и с присущей сепаратисту ненавистью желает смерти и посылает защитника", – пишет активист.

Позже он посетил фитнес-тренера и провел с ним "беседу" о том, как нужно общаться с военными. Он также опубликовал фото тренера после этой "беседы", отметив, что в спортзале "был мокрый пол" и тренер "поскользнулся и упал".

"Я же говорил, нельзя оскорблять военных", – пишет Демьян Ганул.

Одессита уже нашли в соцсетях, его зовут Севастян Гогович. В его Instagram за последние 2 часа было опубликовано несколько сообщений, в которых открыто выражается пренебрежение к Украине и властям.

Сейчас одессит получил повестку и поехал проходить ВЛК.

"Теперь военные смогут спросить его почему он желал им смерти", – пишет активист.

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