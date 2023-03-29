Ветер валил деревья и обрывал линии электропередач: Украину накрыло мощное ненастье. Фото и видео

Территорию Украины накрыло мощное ненастье. Порывистый ветер валил деревья и обрывал линии электропередач, улицы городов замело снегом.

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Об этом сообщают в пресс-центрах ГСЧС, КГГА и облэнерго. Вторые сутки спасатели, коммунальщики и энергетики ликвидируют последствия непогоды – расчищают дороги и возобновляют электроснабжение (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На Черниговщине по состоянию на конец минувших суток непогода обесточила 12 населенных пунктов, в которых без света остались 3 006 абонентов. Часть из них уже подключена к электросети. Больше всего пострадали Городнянщина, Корюковщина, Репкинщина и город Чернигов.

В Винницкой области в течение 28 марта подразделения ГСЧС 23 раза выезжали на ликвидацию непогоды: оперативно разоблачали стволы деревьев, которые были повалены на дороги и убирали остатки веток с автодорог. Спасатели работали в Гайсинском, Винницком, Жмеринском, Хмельницком, Могилев-Подольском районах области и Виннице.

В Черкасской области чрезвычайники на протяжении прошедших суток совершили 5 выездов. В частности, с помощью специального оборудования убрали два поваленных дерева, упавших на дорогу в городе Смела и возле села Русская Поляна. В тот же день спасатели работали в Уманском и Звенигородском районах.

В Кировоградской области подразделения ГСЧС 4 раза привлекались для оказания помощи по спиливанию и уборке аварийных деревьев в Александрийском, Головановском, Новоукраинском районах и в областном центре.

В Киеве ночью дорожники Киевавтодора обеспечивали обработку и очистку улиц города. На некоторых участках тротуаров возможны подмерзания, работы продлятся в течение дня среды, 29 марта.

"167 единиц специальной техники осуществляли обработку городских улиц и дорог для предотвращения образования скользкости. 23 бригады по ручной уборке в составе 150 человек выполняли обработку и уборку снега на остановках, лестничных маршах и подходах к наземным и подземным переходам. Сейчас движение транспорта восстановлено. Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными", – говорится в сообщении КГГА.

Во Львове в результате выпавшего снега и температуры воздуха, близкой к нулю градусов, на улицах города наблюдается оледенение. Клумбы покрыты слоем снега.

В Житомире снега выпало больше всего. Местные коммунальщики посыпают улицы песком.

В ГСЧС Украины напоминают, что ненастье все еще продолжается и призывают украинцев быть крайне осторожными во время пребывания на улице, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Особенно внимательными следует быть водителям, поскольку на дорогах возможна гололедица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что аналогичные капризы погоды фиксировали и за пределами Украины. В частности, 28 марта на черноморском побережье Грузии неожиданно начался мощный ураган, охвативший Батуми, Чакви, Кобулети и другие города Аджарии. Ветер срывал крыши с домов и валил деревья.

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