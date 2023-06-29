ВАКС арестовал еще одного заместителя председателя Тернопольской ОВА по делу о вымогательстве взятки

Председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и заместителю председателя Тернопольской областной администрации Игорю Демьянчуку, недавно задержанным за получение взятки, были избраны меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде. Так, Головка и Демянчука взяли под стражу с альтернативой внесения залога.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Чиновников заключили под стражу на 60 суток, до 26 августа 2023 года включительно.

"28 июня 2023 года следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тыс. грн залога председателю Тернопольского областного совета и еще одному заместителю председателя Тернопольской военной администрации, которых разоблачено на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера", – говорится в сообщении.

В случае, если будет внесен залог за чиновников, они должны будут выполнять следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

оставаться в пределах Тернополя и Тернопольской области и сообщать об изменениях места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в решении суда;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу и другие документы, разрешающие выезд из Украины;

носить электронное устройство контроля.

Напомним, что НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаила Головко и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Чиновников задержали "на горячем" за взятку в большом размере.

В сети появились записи разговоров тернопольских чиновников с бизнесменом-заявителем, которые являются доказательством вымогательства большой взятки – около 2,4 млн гривен.

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