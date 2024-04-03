В Киеве состоится первый крупный 'Дизайн-маркет' в Художественном Арсенале

6 апреля в Художественном Арсенале впервые в Киеве состоится большой "Дизайн-маркет". Событие состоится в рамках второй Недели украинского дизайна и инноваций, которая стартовала 1 апреля и продлится до 7 числа.

В программе – выступления известнейших дизайнеров и архитекторов Украины, различные мастер-классы и экспозиции более 100 украинских брендов мебели, декора, света, керамики и т.д.

"Дизайн-маркет" – это пространство, призванное дать возможность талантливым дизайнерам, художникам, художникам проявить себя, а посетителям – открыть для себя полный спектр украинского дизайна.

"Украинские дизайнеры, архитекторы, иллюстраторы и другие представители креативной индустрии давно признаны в мире, и, к сожалению, часто более известны за границей, чем дома. Поэтому в рамках "Недели дизайна" мы организовываем "Дизайн-маркет" – масштабную площадку для дискуссий, открытий и диалога профессионального дизайн-сообщества и всех, кто интересуется креативными сферами в Украине. Вход бесплатный. Однако мы поощряем наших гостей делать донаты на восстановление Великостромской гимназии на Днепропетровщине, разрушенной врагами еще весной 2022 года. Сбор организует фандрейзинговая платформа UNITED24, которая является нашим благотворительным партнером", – говорит Екатерина, организатор мероприятия.

"Дизайн-маркета" гостей ждут экспозиции более 100 украинских брендов мебели, света, декора, керамики и т.д. Гости могут приобрести авторскую посуду, декор, украшения, свечи, гончарные изделия и другие эксклюзивные товары.

В программе продуманы живые мастер-классы по гончарству, печати, моделированию и многие другие мероприятия для взрослых и детей.

В рамках лектория выступят известные дизайнеры, инфлюэнсеры, эксперты в области искусства и касающихся отраслей: Виктория Якуша, Олег Волосовский, Дмитрий Аранчий, Данута Криль, музыкант и коллекционер искусств Павел Гудимов, основательницы бренда Gunia Project Мария Гаврилюк и Наталия Каменская. Спикеры будут исследовать истоки современного украинского дизайна, его идентичность, перспективы развития, место украинской культуры в мире и многие другие темы.

Вход на "Дизайн-маркет" свободен, по предварительной регистрации на сайте. Также на сайте доступна полная программа Недели украинского дизайна и инноваций. Мероприятие проходит при поддержке международного сообщества World Design Weeks.