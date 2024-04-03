В Киеве провели танцевальный 'Парад надежд-2024': как все было

Организаторы известного танцевального фестиваля – команда легендарного тренера Валентины Федорчук и меценат Геннадий Выходцев собрали более 1000 спортсменов на столичной площадке, соблюдая все правила безопасности.

30 марта в рамках Киевского благотворительного тура танцевальных фестивалей в поддержку украинских защитников "Все будет Украина!" состоялись 34-е соревнования по бально-спортивным танцам "Парад надежд".

Валентина Федорчук (заслуженный тренер Украины по спортивному танцу, судья высшей категории Всемирного Совета Танца) и Алена Федорчук-Лемишко (чемпионка Украины по латиноамериканской программе) приняли более тысячи спортсменов из 102 клубов со всей Украины. Танцевальные па европейской и латиноамериканской программе танцев оценивала судейская бригада из 61 рефери из США, Германии, Польши, Молдовы, а также лучшие тренеры Украины.

Танцевальные пары на турнире соревновались в 41 категории: дебют, дети, ювеналы, юниоры, соло, школа, сеньоры, pro-am (тренер и ученик). Наиболее зрелищными были соревнования в категориях "Молодежь" и "Взрослые". В европейской программе в категории "Молодежь-2" первое место заняла пара Валерия Мотылькова и Александр Розумей (столичный клуб StarDance). А в латыни среди взрослых – Александра Путилина и Максим Лебедь (клуб InterDance, г. Киев). В наиболее зрелищной категории pro-am (тренер и ученик/ученица) победили киевляне Зинаида Кукина (ученица) и Кирилл Довгалин (тренер).

Обладательница 2 места этой категории Анастасия Винокурова, выступавшая в паре с тренером Романом Шапошниковым, поделилась видением роли "Парада надежд" в жизни спортсменов: "Если есть Парад Надежд, значит все будет хорошо!"

Парад надежд отличается от десятков отечественных турниров наличие единственных в мире соревнований за кубок от ритейлера "Фоктстрот".

Судья этого соревнования Юрий Васютяк (чемпион Украины по 10 танцам, финалист чемпионатов Европы и мира) называет фокстрот самым сложным танцем европейской программы, потому что на 4 такта нужно сделать 3 шага: "В соревнованиях по фокстроту выступают сильнейшие пары".

21-й "кубок Фокстрота" на лучшее исполнение этого танца забрали киевляне Виталина Кульба и Арем Грищенко, которых в клубе Астра тренируют Виталий и Вероника Григорьевич.

Исполнительный директор компании Фокстрот Алексей Зозуля поздравил киевлян с одноименным кубком: "Приятно иметь дело с лучшими! На Параде надежд чувствуешь мощную энергию спортсменов, которых собрала Валентина Федорчук, – это энергия Украины, которая борется за свою независимость".

То, что это Парад надежд, организованный в военное время, чувствовалось постоянно: отделения турнира Валентина Федорчук начинала с минуты молчания за ангелами паркета - спортсменами, погибшими за Украину. Соревнование дважды прерывалось из-за тревоги и все спортсмены спускались в укрытие. Часть же средств организаторы передали на усиление материального обеспечения воинской части Воздушных сил Украины (ПСУ) – защитников неба над Киевом. Фокстрот как партнер турнира удвоил сумму взноса, ведь с начала войны помогает техникой почти 20 воинским частям ПСУ.

""Парад надежд" – это турнир с украинским характером – устойчивый и выносливый, старейший в Украине, который сегодня задает стандарты соревнований по спортивным танцам и на который равняются менеджеры спортивных турниров международного уровня. Гордимся нашим партнерством в течение 21 года", – объяснил соучредитель бренда Фокстрот, меценат "Парада надежд" Геннадий Выходцев.

Среди партнеров турнира – известные отечественные компании. Добрый партнер – торговая марка "Гулливер Страна" и магазин детских игрушек "Гулівер" поздравил младших победителей соревнований. Алкогольный холдинг BAYADERA GROUP – партнер маленьких и крупных побед – отметил взрослых победителей и судей. Свои подарки успешным спортсменам предоставил танцевальный магазин YoDance. Цветочный партнер турнира – компания This is цветы. Специальные креативные партнеры – Ideas Bank Film Production.

Информационный партнер Парада надежд с 2015 года – медиа холдинг OBOZREVATEL.