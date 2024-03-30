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Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

Глеб Иванов
События
4 минуты
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Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

Андре Тан произвел фурор на Los Angeles Fashion Week, который состоялся 22-24 марта.

С 22 по 24 марта в Лос-Анджелесе прошла Неделя моды, отдельным событием которой стал "украинский блок". Украинские дизайнеры представили свои новые коллекции, а также был представлен шоурум, в котором украинцы общались с известными байерами (Saks, Nordstrom, Revolve).

Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

Андре Тан привез на LA Fashion Week новую коллекцию собственного sustainable fashion бренда RDNT под названием Open Your Eyes. Впервые она была представлена на Неделе моды в Париже, а американской публике дизайнер сделал новый, адаптированный вариант. Однако основной стержень коллекции сохранился – это ультрафункциональные, минималистические и стильные вещи, которые представляют современную молодежь, ее настроения и жажду самовыражения. Использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, не только придало привлекательности визуальному стилю коллекции, но и подняло вопросы эко-сознания и "этической моды", которые очень актуальны в мировой модной индустрии.

Важным элементом показа Андре Тана стало, как выразился сам дизайнер, "напоминание американцам о войне в Украине". Перед началом шоу гости показа смотрели специальный мини-фильм. В нем зрители могли увидеть, как прекрасно государство Украина, и что с ней происходит сейчас, во время полномасштабного вторжения России.

Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

Андре Тан: "Я понял, что все делаю правильно, когда ехал в Лос-Анджелесе в такси и случайно завязался разговор с водителем. Таксист рассказал мне много интересных вещей, например, о том, что в США многие думают, что война в Украине уже закончилась, ведь по телевидению ее совсем перестали показывать. И это при том, что сейчас война находится в ожесточенной фазе, когда за каждый метр ведутся бои и гибнут наши бойцы. Я несколько раз хотел отменить показ — были определенные сложности, но потом понял, что эта Неделя моды — хорошая возможность в очередной раз напомнить миру о том, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке мирового сообщества".

Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

В показе Андре Тана принимали участие американские модели, но подавляющее большинство составили именно украинские модели, с которыми Андре очень хотел поработать и специально устраивал для них отдельный кастинг, привлек для этого местных блогеров.

Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

"Американские модели — прекрасные и очень профессиональные, я получил колоссальное удовольствие от сотрудничества с ними. Но я в очередной раз убедился, что именно украинские модели – лучшие в мире!", – рассказывает дизайнер. "Вообще опыт показа в Лос-Анджелесе произвел на меня огромное впечатление. Кроме презентации коллекции и шоу-рума украинских дизайнеров, мы общались с байерами, нас обучали опытные специалисты по fashion-маркетингу и пиару. Везу домой много инсайтов и вдохновения, чтобы украинская мода и дальше успешно шагала по миру!".

Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине
Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

Показ состоялся в рамках программы Ukrainian Fashion Forward, которую основал фонд Анны Петровой Startup Ukraine при поддержке посольства Америки в Украине. Местными организаторами выступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.

Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине
Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине