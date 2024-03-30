Украинские дизайнеры и Андре Тан напомнили Америке о войне в Украине

Андре Тан произвел фурор на Los Angeles Fashion Week, который состоялся 22-24 марта.

С 22 по 24 марта в Лос-Анджелесе прошла Неделя моды, отдельным событием которой стал "украинский блок". Украинские дизайнеры представили свои новые коллекции, а также был представлен шоурум, в котором украинцы общались с известными байерами (Saks, Nordstrom, Revolve).

Андре Тан привез на LA Fashion Week новую коллекцию собственного sustainable fashion бренда RDNT под названием Open Your Eyes. Впервые она была представлена на Неделе моды в Париже, а американской публике дизайнер сделал новый, адаптированный вариант. Однако основной стержень коллекции сохранился – это ультрафункциональные, минималистические и стильные вещи, которые представляют современную молодежь, ее настроения и жажду самовыражения. Использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, не только придало привлекательности визуальному стилю коллекции, но и подняло вопросы эко-сознания и "этической моды", которые очень актуальны в мировой модной индустрии.

Важным элементом показа Андре Тана стало, как выразился сам дизайнер, "напоминание американцам о войне в Украине". Перед началом шоу гости показа смотрели специальный мини-фильм. В нем зрители могли увидеть, как прекрасно государство Украина, и что с ней происходит сейчас, во время полномасштабного вторжения России.

Андре Тан: "Я понял, что все делаю правильно, когда ехал в Лос-Анджелесе в такси и случайно завязался разговор с водителем. Таксист рассказал мне много интересных вещей, например, о том, что в США многие думают, что война в Украине уже закончилась, ведь по телевидению ее совсем перестали показывать. И это при том, что сейчас война находится в ожесточенной фазе, когда за каждый метр ведутся бои и гибнут наши бойцы. Я несколько раз хотел отменить показ — были определенные сложности, но потом понял, что эта Неделя моды — хорошая возможность в очередной раз напомнить миру о том, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке мирового сообщества".

В показе Андре Тана принимали участие американские модели, но подавляющее большинство составили именно украинские модели, с которыми Андре очень хотел поработать и специально устраивал для них отдельный кастинг, привлек для этого местных блогеров.

"Американские модели — прекрасные и очень профессиональные, я получил колоссальное удовольствие от сотрудничества с ними. Но я в очередной раз убедился, что именно украинские модели – лучшие в мире!", – рассказывает дизайнер. "Вообще опыт показа в Лос-Анджелесе произвел на меня огромное впечатление. Кроме презентации коллекции и шоу-рума украинских дизайнеров, мы общались с байерами, нас обучали опытные специалисты по fashion-маркетингу и пиару. Везу домой много инсайтов и вдохновения, чтобы украинская мода и дальше успешно шагала по миру!".

Показ состоялся в рамках программы Ukrainian Fashion Forward, которую основал фонд Анны Петровой Startup Ukraine при поддержке посольства Америки в Украине. Местными организаторами выступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.