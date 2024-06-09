Под Броварами произошел масштабный пожар на складе: с огнем сражались десятки спасателей. Фото

В Киевской области под Броварами произошел масштабный пожар на складе. Площадь возгорания составляла 4000 м2.

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Утром пожар был ликвидирован.

Этой ночью на линию ГСЧС поступило сообщение о пожаре на складе с поддонами на территории Зазимского территориального общества на площади 4000 м2. К тушению пожара кроме спасателей были привлечены сельские пожарные команды "Зазимье", "Погребы" и "Пуховка". В общей сложности для ликвидации пожара было привлечено 29 спасателей и 9 единиц техники.

По состоянию на 04.55 спасателям удалось ликвидировать пожар.

Напомним, что в субботу, 8 июня, в Харькове вспыхнул мощный пожар. Над местом возгорания взвился столб черного дыма, который виден из разных районов города. На месте работали все соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели тушили огонь в квартире на 9 этаже. Причину возгорания установят правоохранители.

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